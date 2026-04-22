¡Confirmado! Declaran DÍA no laborable el 27 y 28 de abril: ¿Quiénes se verán beneficiados?

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 27 y martes 28 de abril han sido declarados 'Día no laborable'. Conoce en qué región se aplicará y quiénes se verán beneficiados con la medida que busca fomentar el turismo.

¿Dónde será día no laborable el 27 y 28 de abril?

Tras las celebraciones por Semana Santa surge la duda de qué otras fechas hay en el calendario oficial del país para tomar unas merecidas vacaciones. Si bien es cierto que un feriado largo nos espera en la primera semana de mayo, se da a conocer que antes de ello, precisamente, antes de finalizar abril, habrá días que te permitirán descansar y alejarte de la rutina laboral.

De acuerdo a la Decreto Regional N.° 002-2026-GORE APURIMAC/GR se declara el lunes 27 de abril como día no laborable regional recuperable. Este anuncio se suma al ya referido en años anteriores con la la Ordenanza Regional N.º 014-2010, de que el 28 de abril también sea declarado día cívico no laborable en el marco del aniversario de creación política de la región Apurímac, con la finalidad de promover el desarrollo turístico.

Con ambas fechas, el Gobierno Regional de Apurímac sostiene que se podrá conmemorar el 153° aniversario de su creación política y permitir a cientos de turistas disfrutar de los atractivos turísticos de la región como la Laguna de Pucucha, Los Andes, Complejo de Saywite, Nuestra señora de Cocharcas, Nevado del Ampay, Bosque de Intimpas, entre otros.

¿Nuevo feriado largo? Estos serán los beneficiados

De acuerdo al decreto regional, este 'Día no laborable' el 27 y 28 de abril, solo será para los trabajadores del sector público de Apurímac, quienes, a su vez, deben tener en cuenta que las horas no laboradas deberán ser compensadas en un plazo determinado de siete días inmediatos posteriores, de acuerdo con lo que dispongan las entidades correspondientes.

Respecto a qué pasará con el sector privado, se revela que podrán acogerse a la medida solo si llegan a un consenso entre empleadores y empleados.

Decreto que declara día no laborable recuperable el 27 y 28 de abril.

Feriados nacionales que quedan en 2026

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

y Día de la Bandera. Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú. Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Así que si vives en Apurímac y trabajas en el sector público ten en cuenta que se declaró día no laborable el 27 y 28 de abril en el marco de 153° aniversario de creación política de la región.