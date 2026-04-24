Jorge Fossati tomó una decisión tras rumores sobre regreso a Universitario: "Hay acuerdo deportivo"

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario atraviesa por una complicada situación deportiva luego de quedar casi fuera de la pelea por el Torneo Apertura y complicar sus chances de seguir avanzando en la Copa Libertadores. Estos malos resultados generaron la salida de Javier Rabanal del cargo de entrenador tras la derrota ante Melgar en Arequipa.

Jorge Fossati no volverá a Universitario

De inmediato, los hinchas lanzaron una serie de nombres para reemplazar al técnico español dentro de los que resaltaba el de Jorge Fossati. El 'Nonno' cuenta con el cariño y respaldo masivo de toda la hinchas merengue al ser uno de los principales artífices del último tricampeonato.

Sin embargo, desde Uruguay el periodista Federico Buysan de DSports señaló que el experimentado entrenador tiene todo listo para convertirse en nuevo director técnico de Liverpool de su país. Incluso, el hombre de prensa indicó que ya hubo acuerdo entre la dirigencia y el estratega llegando a buen puerto.

"La información a esta hora es que está a punto de cerrarse el acuerdo para que Jorge Fossati sea el técnico del Liverpool. Hubo una reunión en las últimas horas entre José Luis Palma y el entrenador. Hay acuerdo deportivo; es el nombre que quería Palma", inició el hombre de prensa.

¡JORGE FOSSATI, A UN PASO DE SER EL NUEVO DT DE LIVERPOOL! 🔥



▶️ La parte deportiva ya está arreglada, resta definir el acuerdo económico.



🔜 La próxima semana asumiría en el cargo.



🎙️ @Buysan en #DFSHAUY pic.twitter.com/i008e2XhIZ — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) April 24, 2026

En esa misma línea, el periodista indicó que es cuestión de tiempo para que la operación se haga oficial la misma que se concretaría entre viernes y sábado.

"Hablaron de la parte deportiva; falta el acuerdo económico, pero está dado todo, como para que de alguna manera el Flaco Fossati vuelva al fútbol uruguayo, sea técnico del Liverpool y asuma la próxima semana. Este fin de semana va a dirigir Gustavo Ferrín y, si esto se cierra con el paso de las horas, viernes o el próximo sábado", añadió.

Jorge Araujo quiere seguir como DT de Universitario

Y mientras la directiva busca el reemplazo de Javier Rabanal, Jorge Araujo, entrenador interino de la 'U' expresó su deseó de seguir siendo el director técnico del elenco crema por el resto de la temporada. Según indicó, se ha venido preparando desde hace varios años para aprovechar este tipo de oportunidades.

"Cada oportunidad es importante. Yo me siento, más allá de todo, fuerte y preparado. Siento que, con el tiempo que ha transcurrido, tengo la fortaleza necesaria para encarar cualquier proyecto, más aún en el club donde me formé desde los nueve años", contó.

En resumen, Jorge Fossati no volverá a Universitario tras la salida de Javier Rabanal ya que tiene acuerdo casi cerrado con Liverpool de Uruguay.