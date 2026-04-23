Pompinchú lucha por su vida tras ingresar a UCI y su familia pide cadena de oración por su salud

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El querido cómico ambulante Alonso Gonzáles, popularmente conocido como Pompinchú, se encuentra batallando por su vida, desde inicios de abril, en el Hospital Santa Rosa, de Pueblo Libre y su familia pide una cadena de oración luego de que entrara a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Pompinchú lucha por su vida tras una fibrosis pulmonar

Desde hace semanas atrás el reconocido humorista que ganó gran fama en la década de los 90 preocupó a sus seguidores al aparecer en sus redes sociales hospitalizado aunque, fiel a su estilo, con una actitud positiva afirmando que muy pronto se recuperará de la afección que lo aqueja, pero no ahondó en revelar cuál era.

"¡Hola, hola linda gente! qué tal amigos, aquí recuperándome, quiero recuperarme lo más pronto posible, eso sí. Ya pronto seguiré subiendo videos, no se preocupen. Acá haciéndole la guerra luchándola. Más adelante explicaremos qué motivos me tienen así", manifestó la también exfigura de la televisión aquella vez enun video.

Tras ello, sus fanáticos así como diversos cibernautas le hicieron saber que no se encontraba solo expresándole mensajes de apoyo y motivación para que pueda sobrellevar el mal momento de salud que atraviesa.

Ahora, de acuerdo a un diario local, se conoció que lo que padece el humorista oriundo de Arequipa es una fibrosis pulmonar, enfermedad con la que viene batallando en el Hsopital Santa Rosa, de Pueblo Libre.

Cabe indicar que, el medio entrevistó a su hermano Raymundo Mendoza, cómico 'Ray', quien afirmó que solo se espera un milagro para que su ser querido mejore y solicitó una cadena de oración para que se cumpla ello.

¿Cuál es el estado actual de salud de Pompinchú?

El hermano de Pompinchú relató que a inicios de marzo el comediante se sometió a una operación de cadera la cual fue exitosa, sin embargo, posteriormente en su hogar comenzó a sentirse mal. Frente a ello los médicos lo evaluaron y detectaron que padecía de fibrosis pulmonar. "Todo indica que una bacteria ingresó a su organismo", precisó a El Popular.

Añadió que el cómico tiene un concentrador de oxígeno las 24 horas debido a que no puede respirar bien. Por tal motivo, los doctores le solicitaron que ingrese a UCI, pero él se resiste a hacerlo. No obstante, según el diario local finalmente entró a dicha área del centro médico .

Una situación complicada en su salud es la que atraviesa el querido cómico ambulante Pompinchú, quien viene batallando por su vida tras padecer de una fibrosis pulmonar. Su hermano Raymundo Mendoza reveló que ha ingresado a UCI del Hospital Santa Rosa, por lo que solicitó una cadena de oración para que se recupere su ser querido.