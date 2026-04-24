Reniec señala que 526 mil DNI de ciudadanos mayores de edad están pendientes de recojo

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que existe un total de 526 mil Documentos Nacional de Identidad (DNI) de mayor de edad pendientes de recojo a nivel nacional.

DNI de mayores de edad están aún sin recoger

Este viernes 24 de abril, mediante sus canales oficiales, el Reniec anunció que un total de 526 mil Documentos Nacionales de Identidad (DNI) ya se encuentran óptimos para que puedan ser recogidos en todo el país.

En tal sentido, la entidad precisó que estos documentos ya fueron tramitados y están listos para ser entregados en las agencias correspondientes, por lo que invocó a los ciudadanos mayores de edad a acudir al punto de recojo que eligieron durante el proceso de solicitud.

Cabe señalar que, el Reniec subrayó que las regiones con más DNI pendientes por recoger son Lima con un aproximado de 151.195, seguido de La Libertad con 33.993, en tercer lugar se ubica Piura con 31.051, en cuarta posición figura Arequipa con 28.001 y en quinto Áncash con 25.602.

Además, el orgamismo autónomo encargado de la identificación de los ciudadanos recordó que el DNI es un documento importante para acreditar la identidad y permite realizar diversos trámites civiles, administrativos, comerciales y judiciales, al mismo tiempo de ser indispensable para la participación en procesos electorales como los del presente año.

Más de 521 mil DNI ya están listos para ser recogidos en todo el país 👀



Si realizaste tu trámite, tu documento podría estar esperándote.



👉 Verifica su estado y recógelo en la oficina que elegiste



lee la nota, aquí ➡️ https://t.co/fj1L8I7HNW



👉 Consulta ahora y recoge tu DNI... pic.twitter.com/Ler6oP4o4J — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) April 23, 2026

El Reniec recomienda verificar el estado de trámite

Además de exhortar e informar a la ciudadanía de el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil explicó que los ciudadanos pueden verificar si su DNI está listo a través de este enlace, donde deben elegir entre "Consulta por DNI" o "Consulta por número de solicitud", posteriormente deberán colocar el dato correspondiente y hacer clic en consultar.

Tras ello, el sistema mostrará el nombre completo del ciudadano, la fecha del trámite, la oficina donde se realizó o seleccionó por web, y el porcentaje de avance. Si figura al 100%, el DNI ya está impreso y disponible para entrega.

Este sábado 25 de abril se entergará DNI

De otro lado, el Reniec indicó que abrirá sus puertas al público este sábado 25 de abril desde 08.15 a.m. a 12.45 p.m. Por tal motivo, atenderá en varias agencias ubicadas en Lima, Piura y diferentes regiones del Perú para trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI) y para su entrega.

Ya lo saben ciudadanos mayores de edad, a través de sus canales oficiales RENIEC informó que existe existe un total de 526 mil Documentos Nacional de Identidad (DNI) pendientes de recojo a nivel nacional.