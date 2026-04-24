Ruth Luque señala que fallas electorales se han utilizado para promover teoría de un fraude: "Hay interés político"

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, la congresista Ruth Luque señaló que existen fallas logísticas y operativas, además de una responsabilidad de los funcionarios de la ONPE en el último proceso electoral. Sin embargo, cuestionó que estas deficiencias hayan sido utilizadas con un interés político para instalar la idea de un supuesto fraude electoral.

Ruth Luque rechaza teoría de fraude electoral

En conversación con Nicolás Lúcar, la candidata al Senado por el partido Ahora Nación, Ruth Luque, criticó el "uso político" de las irregularidades durante la jornada electoral para intentar desconocer los resultados electorales con la teoría de un presunto fraude y promover así alternativas como la nulidad de las elecciones o comicios complementarios.

"Hay fallas logísticas, operativas, hay una responsabilidad de los funcionarios de la ONPE, que tendrán que determinarse en las competencias que correspondan, [...] No minimizo esa situación, pero creo que ha habido un interés político de usar todas esas fallas logísticas para tejer y vender una lógica de fraude", dijo.

En este contexto, Luque también señala que existe una "magnificación de los hechos" que se han desencadenado a raíz de estas irregularidades y calificó los ataques directos por candidatos presidenciales a las autoridades electorales como una clara violación a la normativa electoral vigente.

"Nuestra valoración política es que detrás de esto hay una corriente de desconocimiento de resultados, una magnificación de hechos que tendrían que haber evaluado conforme a la naturaleza de las mismas y no en la dimensión en que se han presentado"

Ahora Nación exige apartar a mayor PNP

En la charla, Luque también recordó la solicitud de su partido de apartar al Mayor PNP Jorge Rodríguez Menacho de las investigaciones contra la ONPE, señalando imparcialidad en su investigación por presuntos vínculos con la exfiscal Patricia Benavides y redes de corrupción judicial.

En el documento, presentado por el candidato presidencial Alfonso López Chau a la Fiscalía, se advierte que la permanencia del mayor PNP compromete la apariencia de imparcialidad en un proceso penal que debe garantizar transparencia frente a la ciudadanía.

"En valoración nuestra, es una persona que no necesariamente está garantizando una dirección adecuada de la investigación y consideramos que la Fiscalía, por mandato constitucional, dirija esta investigación", señaló.

Tras señalar este presunto riesgo en las investigaciones, la congresista y candidata al Senado, Ruth Luque, cuestionó que las fallas logísticas en las elecciones sean utilizadas para instalar la idea de un supuesto fraude.