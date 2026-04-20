Autobús cayó a barranco y dejó al menos 21 muertos y más de 60 heridos: Accidente bajo investigación

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Autobús de pasajeros se salió de la carretera y cayó por un barranco. Las autoridades investigan las causas exactas del accidente que dejó al menos 21 muertos y varios heridos, de acuerdo al reporte policial.

Tragedia en carretera: Autobús cayó a un barranco

Una nueva tragedia se reportó. De acuerdo a los primeros reportes, el accidente se registró en el distrito de Udhampur, en Jammu y Cachemira, cuando un autobús de pasajeros se precipitó por una ladera cerca de la aldea de Kagort, en la zona de Ramnagar.

Las autoridades reportan que el conductor del vehículo habría intentado tomar una curva sin visibilidad en la carretera de montaña y perdió el control hasta volcarse y precipitarse por un barranco. Al tener conocimiento del incidente, equipos de rescate acudieron al lugar inmediatamente para atender a los heridos y dar un balance preliminar de las víctimas.

El ministro indico de Ciencia y Tecnología, Jitendra Singh, a través de su cuenta oficial de X, anunció que debido al impacto del accidente, habría al menos 21 muertos y 61 heridos hasta el momento. No descarta que la cifra pueda aumentar conforme avancen las diligencias.

"Hay 21 fallecidos y 61 heridos hasta el momento (...) Expreso mis más sinceras condolencias a las familias afectadas. Se está brindando toda la asistencia posible", indicó en redes sociales, además de resaltar que se están haciendo los preparativos para trasladar por vía aérea a los que tienen lesiones graves.

Further Update Accident Ramnagar- Udhampur:



21 casualties so far and 61 injured. Injured have been shifted to Udhampur Hospital while the one more seriously injured is being airlifted to Government Medical college Jammu.

My sincere condolences to the bereaved families.



All... — Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) April 20, 2026

Investigan accidente de autobús: Reporte preliminar

Singh afirmó que se mantiene en contacto permanente con la administración local, así como con el equipo de trabajadores locales del BJP que participan en la operación de rescate.

Asimismo, un funcionario de la administración del distrito de Udhampur señaló a EFE que se evacuaron a los pasajeros de entre los restos del autobús en un terreno de muy difícil acceso. Las autoridades de la India han iniciado una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente del autobús mientras continúan las operaciones de rescate y asistencia.

STORY | Bus rolls down hill in J-K's Udhampur, 15 dead



At least 15 people were killed and 20 others injured when a passenger bus rolled down a hill in Jammu and Kashmir's Udhampur district on Monday, officials said.



READ: https://t.co/qbEi8tRThN



VIDEO |



(Full video available... pic.twitter.com/BPw2Uosv8R — Press Trust of India (@PTI_News) April 20, 2026

Autoridades lamentan incidente vial en Udhampur

La presidenta de la India, Droupadi Murmu, y el primer ministro Narendra Modi expresaron sus condolencias por la pérdida de vidas. Este último también anunció una indemnización de 200.000 rupias para los familiares de los fallecidos y de 50.000 rupias para los heridos.

En una publicación en X, expresó su pesar por el incidente y transmitió sus condolencias a las familias afectadas, orando por la pronta recuperación de los afectados por el accidente.

Pained to hear about the loss of lives due to a bus accident in Udhampur, Jammu and Kashmir. I extend my heartfelt condolences to those who have lost their near and dear ones. I pray for the speedy recovery of the injured.



An ex gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to... — PMO India (@PMOIndia) April 20, 2026

Es así como una nueva tragedia en carretera deja varias víctimas. Al menos 21 muertos y 61 heridos dejó el accidente en Udhampur, luego de que un autobús con pasajeros cayera por un barranco. El caso sigue bajo investigación policial.