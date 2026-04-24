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Tengan su Mochila de emergencia

Fuertes lluvias ponen en alerta a 29 provincias de ocho regiones para las próximas horas, alerta el Senamhi

A través de una nueva alerta, el Senamhi advirtió que un total de 29 provincias de ocho regiones del Perú estarán bajo alerta frente a la ocurrencia de fuertes lluvias para las próximas 24 horas.

Lluvias extremas se registrarán entre la sierra y la selva.
Lluvias extremas se registrarán entre la sierra y la selva. Andina

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 24/04/2026

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta moderada intensidad en ochos regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar este fin de semana a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el nuevo aviso de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se esperan las precipitaciones en algunas provincias de las regiones de Áncash, Arequipa, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Puno y Ucayali. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

  • Áncash: Antonio Raymondi y Huari.
  • Arequipa: Caylloma, Caylloma, Condesuyos y La Unión. 
  • Cusco: Canas, Chumbivilcas y Espinar.
  • Huánuco: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.
  • Junín: Chanchamayo, Junín y Satipo.
  • Pasco: Oxapampa y Pasco.
  • Puno: Lampa y Melgar.
  • Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad.

En ese sentido, se esperan precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) localizadas de ligera a fuerte intensidad en la sierra centro y sur, y de ligera a moderada en la sierra norte, principalmente durante la tarde y la noche. Este suceso estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento. Asimismo, se prevé la ocurrencia de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2 800 m s. n. m., y nevadas localizadas en zonas situadas sobre los 3 900 m s. n. m. en la sierra sur.

Del mismo modo, se esperan lluvias y/o chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva central y de moderada intensidad en la selva norte y sur, acompañadas también por ráfagas de viento y descargas eléctricas que se presentarán durante la tarde, noche y las primeras horas de la madrugada.

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Para la costa central se prevén lluvias ligeras, así como también, niebla y neblina durante la noche/madrugada, principalmente en la zona central y sur.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

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Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.

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