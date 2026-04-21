Murió Ricardo de Pascual a los 85 años: Actor mexicano que dio vida al señor Calvillo en 'El Chavo del 8'

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El medio artístico mexicano se encuentra de luto tras confirmarse que el mítico actor y comediante Ricardo de Pascual murió a los 85 años, quien interpretó al señor Calvillo en el fenecido programa 'El Chavo del 8'. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes se encargó de dar a conocer la sensible noticia.

Falleció el recordado Señor Calvillo de 'El Chavo del 8'

México amaneció con la triste noticia de que el actor Roberto de Pascual partió a la eternidad a los 85 años la madrugada de este martes 21 de abril. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de las redes sociales.

"El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio Ricardo de Pascual", se lee en un post de la cuenta oficial del Instagram de la mencionada institución.

Cabe señalar que, la sociedad de gestión colectiva sin ánimo de lucro destacó la "amplia trayectoria en el cine, el teatro, y la televisión". "Se le recuerda por su participación en varias producciones de Chespirito", se subrayó.

Además, extendieron sus condolencias a los familiares y amigos cercanos del intérprete escénico. Hay que mencionar que, con respecto a las causas del deceso del artista, sus familiares, por el momento, no han revelado mayor información.

Aunque, en una última entrevista que concedió Roberto de Pascual sorprendió al aparecer con un tanque de oxígeno y confesó que fue diagnosticado con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). A ello se sumaba que padecía de complicaciones en la columna vertebral, el corazón y los riñones.

"Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio", señaló en aquella oportunidad el humorista.

¿Quién era Ricardo Pascual?

Ricardo de Pascual nació el 21 de agosto de 1940. Fue un actor y comediante, recordado por su extensa trayectoria en el teatro de revista y la comedia popular en México. Además, fue reconocido por sus apariciones frecuentes en programas de Chespirito donde dio vida a diversos personajes. En 'El Chavo del 8' personificó al señor Calvillo y al señor Hurtado.

De igual forma participó en otras producciones como 'Vecinos', 'Mujer, casos de la vida real', 'El manantial', 'Una familia de diez', 'Las aventuras de Capulina', 'Camaleones', entre otras.

Es así que, el rubro artístico de México llora el fallecimiento del actor y comediante Ricardo de Pascual a los 85 años. El intérprete será recordado por su participación en varias producciones de Roberto Gómez Bolaños entre ellas 'El Chavo del 8' en el que interpretó al señor Calvillo.