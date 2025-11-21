Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan importante donación de alimentos a olla común en VMT

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Salva una olla

La campaña 'Salva una Olla' de Exitosa vuelve a ponerse del lado de las ollas comunes por su valioso compromiso en favor de las poblaciones más vulnerables del país. En ese sentido, hoy, viernes 21 de noviembre, gracias a las coordinaciones realizadas con el Gobierno de Taiwán, una importante ayuda fue entregada a la ollita común "8 de octubre", en el distrito de Villa María del Triunfo.

Más ayuda a las ollas comunes

Como se recuerda, esta importante iniciativa surgió en medio de la pandemia y tras cumplir cuatro años realizando esta loable labor, las lideresas de ollita común ubicada en la zona de "Nueva Esperanza" recibieron un importante donativo de alimentos de alta calidad para garantizar la seguridad alimentaria de sus beneficiarios.

Esta importante y destacada iniciativa llevó alimentos de primera necesidad, tales como: verduras, tubérculos, leche, arroz, avena, aceite, condimentos y atunes. La señora Fanny Guerrero, presidenta de la ollita común, agradeció muy emocionada el gesto de Exitosa con la Oficina Económica y Cultural de Taipéi del Gobierno de Taiwán, puesto que, la población que más lo necesita podrá gozar de los platos que preparan a diario con mucho cariño y esfuerzo.

"Muchas gracias y que Dios les bendiga por seguir ayudando a las ollitas, ya que de verdad nosotros sí lo necesitamos para poder seguir cocinando para las personas que lo necesitan (...) en el nombre todos mis mamitas y papitos mil gracias y bendiciones por todo el apoyo que nos han traído", expresó.

🔴🔵#SalvaUnaOlla🍲🍲| Como parte de la campaña "Salva una Olla", Exitosa y el Gobierno de Taiwán entregaron una importante donación de alimentos a la ollita común "8 de octubre", ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo.



Olla común entrega 120 raciones diarias

La Sra. Guerrero comentó, que a diario su ollita común prepara a 120 raciones a sus vecinos en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, señaló que atienden 15 casos sociales, además de recibir a 65 niños, a quienes, con los productos entregados, les preparará un mejor desayuno.

No obstante, pese a su valiosa labor, las condiciones en materia de infraestructura vial no son las ideales. Nuestro equipo, junto a la presidenta de "8 de octubre", pudo verificar que efectivamente no hay pistas y veredas en la zona.

Su generosidad no conoce límites, la lideresa de este parte de Lima sur comentó que siempre "hacen maravillas" para tratar de atender a los niños, personas adultas con discapacidad y madres solteras, quienes en la ollita buscan una ayuda para subsistir. Frente a esta situación, refirió que la donación recibida hoy es de suma importancia.

De esta manera, esta labor solidaria continúa con su misión, la de entregar productos sanos, frescos y nutritivos a las ollas comunes de todo Lima.