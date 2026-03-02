Selección Peruana: Integrante del comando técnico de la U es candidato para ser asistente de Mano Menezes

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan pocos días para que la Selección Peruana vuelva a juntarse en lo que será el estreno oficial de Mano Menezes. Esto se dará en la Fecha FIFA del mes de marzo donde el equipo de todos afrontará dos amistosos: uno ante Senegal en Francia y otro ante Honduras en España.

Se va definiendo el asistente técnico de Mano Menezes

Y aunque a finales de enero el estratega brasileño fue presentado junto a su comando técnico, el propio Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol, indicó que la idea es que un asistente peruano forma parte del equipo de trabajo del experimentado DT.

A partir de ahí, varios nombres salieron a la luz como el de Nolberto Solano, Chorri Palacios y hasta el propio Johan Fano. Sin embargo, en las últimas horas apareció un candidato que parece cobrar fuerza a pesar de que actualmente trabaja en el comando técnico de Javier Rabanal en Universitario.

Según el programa 'Modo fútbol', Jorge 'Coco' Araujo, exjugador de la U, parte como uno de los principales candidatos para asumir este importante cargo. De acuerdo al periodista Paul Pérez, la opción recién surgió el último viernes y ahora será evaluado por los principales autoridades de la FPF.

Jorge 'Coco' Araujo surge como posibilidad para ser asistente técnico de Mano Menezes en la Selección Peruana 🇵🇪. Actualmente es parte del CT de Javier Rabanal.



Lo comentamos en Modo Fútbol por @Linkeados_ pic.twitter.com/U3XDtPLo2j — Paul Pérez Rioja (@PaulPerezRioja) March 2, 2026

"Uno de los nombres propuestos que ha surgido para ser asistente de Mano Menezes es Jorge 'Coco' Araujo", indicó el hombre de prensa en el mencionado podcast.

Pide paciencia

Respecto a Mano Menezes, el flamante DT de la Bicolor recientemente conversó con el canal digital de la federación mencionando lo que espera de estos amistosos del mes de marzo. Para comenzar, el brasileño pidió paciencia a los hinchas al señalar que es muy muy probable de que los resultados no aparezcan en los primeros cotejos disputados.

También agregó que el nivel de los amistosos es un factor a tener en cuenta ya que se trata de un centroamericano que siempre anima y del reciente campeón de África.

"Entendemos que los hinchas van a presionar en este primer momento. Mientras puedan comprender que algunos resultados no se verán de inmediato, más aún cuando vamos a enfrentar a un equipo como Senegal, que viene de una gran Copa de África, sentirán más confianza si ven que el camino es el correcto", expresó.

En resumen, se conoció que Jorge Araujo, integrante del comando técnico de Universitario, parte como principal candidato para ser asistente de Mano Menezes en la Selección Peruana.