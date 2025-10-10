Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan importante donación de alimentos a olla común en VMT

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Salva una olla

En una acción conjunta de solidaridad en el marco de la campaña 'Salva una Olla', Exitosa y el Gobierno de Taiwán entregaron una significativa donación de alimentos a una olla común en Villa María del Triunfo (VMT), beneficiando a decenas de familias que enfrentan diariamente la falta de recursos para tener una alimentación nutritiva y balanceada.

Donación de alimentos a la olla común 'Alegrando Corazones'

Perú afronta en estos momentos una desestabilidad política. La noche de ayer, 9 de octubre, el Congreso aprobó la vacancia de Dina Boluarte como jefa de Estado y José Jerí asumió el mando de la Presidencia del país; sin embargo, pese a este acontecimiento, Exitosa no se detiene y sigue apoyando a las ollas comunes donde las madres dan su mayor esfuerzo para sacar adelante y seguir garantizando la alimentación en su comunidad.

Como se recuerda, las ollas comunes surgen como una respuesta comunitaria ante la crisis económica y alimentaria, estas iniciativas autogestionadas permiten que varias personas, entre niños y adultos mayores, accedan a una alimentación básica, especialmente en zonas populares donde el desempleo y la falta de ingresos dificultan el acceso diario a los alimentos.

Es así como con apoyo de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi del Gobierno de Taiwán, Exitosa logró llegar hasta el distrito de VMT para realizar la entrega de una tonelada de víveres de primera necesidad a la olla común 'Alegrando Corazones'. La ayuda consistió en una variedad de productos, tarros de leche, sacos de arroz, aceite, fideos, conservas, entre otros insumos, que permitirán continuar con la preparación de alimentos.

Madres agradecidas con Exitosa y Gobierno de Taiwán

De esta manera, Exitosa de la mano con Taiwán, reafirman su voluntad de seguir colaborando con causas sociales que promuevan la lucha contra el hambre y la pobreza. Por su parte, las representantes de la ollita común expresaron su agradecimiento por no olvidarse de las poblaciones vulnerables, que muchas veces son dejados de lado por los gobiernos locales.

"Estoy muy contenta. A la medianoche me entero de que la presidente fue vacada y estaba preocupada de que no nos iban a cumplir, pero felizmente llegaron a la olla. Después usted nos llamó que estaban en el camino y estamos feliz porque encima me dan bastantes productos. Muchas gracias al Gobierno de Taiwán que de acá del Perú se acuerda, que Dios los bendiga", expresó Melania Ancari, presidenta de la ollita común.

Asimismo, otra dirigente pidió que estas iniciativas solidarias puedan ser replicadas por más entidades e instituciones, especialmente a pocas semanas de celebrarse la Navidad, donde muchos niños que no cuentan con los recursos necesarios puedan tener una chocolatada, juguetes y panetón: ¡un compartir lleno de magia!

"¡Exitosa salvó nuestra ollita!", exclamó la presidenta de la olla común en VMT, que se vio beneficiada con la ayuda que llegó de la mano del Gobierno de Taiwán. Esta acción forma parte de la campaña 'Salva una olla' que impulsa Exitosa con el objetivo de llevar apoyo directo a las comunidades que más lo necesitan en el país.