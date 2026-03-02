¡18 meses tras las rejas! Dictan prisión preventiva por el asesinato del alcalde de Coviriali

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El caso que conmocionó a la provincia de Satipo dio un nuevo giro judicial. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Satipo, a cargo del juez José Alberto Tantaleán Benel, dictó 18 meses de prisión preventiva contra los tres presuntos responsables del asesinato del alcalde del distrito de Coviriali, Iroshi Erick Ureta Campos.

La decisión se tomó tras evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público, que investiga el delito de sicariato. La medida busca asegurar que los imputados no huyan ni interfieran en las diligencias mientras avanzan las investigaciones.

Los señalados por el crimen

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Abel David Abreu Guilarte (28) habría sido quien disparó contra la autoridad edil el pasado 26 de febrero de 2026. En tanto, Efraín Teodoro Leyte Sedano (28) sería el conductor de la motocicleta utilizada para cometer el ataque y facilitar la fuga.

Un tercer implicado, Fhut Ricky Barbarán Diques (20), es señalado como presunto colaborador logístico. Según la tesis del Ministerio Público, habría participado en la compra del vehículo menor y en acciones de vigilancia previas al atentado.

Durante la audiencia, el magistrado sostuvo que existen "graves y fundados elementos de convicción" que vinculan a los investigados con el crimen, razón por la cual declaró fundado el pedido de prisión preventiva por 18 meses. Los tres fueron trasladados al penal de Satipo mientras continúan las diligencias.

La sombra del presunto autor intelectual

La investigación no se limita a los detenidos. Las autoridades también sindican a un presunto autor intelectual identificado como Jhon José Calderón Iñego, alias "El Ruso". Según las primeras indagaciones policiales, él habría coordinado el atentado y ofrecido un pago de 10 mil soles para ejecutar el crimen.

El asesinato ocurrió cuando el alcalde se dirigía a la Municipalidad de Coviriali. Testigos reportaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y abrieron fuego. La noticia generó indignación en la población y reavivó el debate sobre la seguridad de las autoridades locales.

Fuentes judiciales confirmaron que la Policía logró ubicar y capturar a los sospechosos en menos de 24 horas. La motocicleta utilizada en el ataque fue una pieza clave en la investigación.

Este caso ha generado fuerte impacto en la región Junín. La población de Coviriali exige justicia y celeridad en el proceso. Mientras tanto, la Fiscalía continúa recabando pruebas para esclarecer completamente el móvil del crimen y determinar si hubo más implicados.

La prisión preventiva no significa una sentencia, pero sí marca un paso importante en la búsqueda de justicia por la muerte de la autoridad edil. El proceso recién comienza y podría revelar nuevos detalles en las próximas semanas.