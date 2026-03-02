¡Urgente! Irán bombardeó una refinería de la mayor petrolera del mundo en Arabia Saudita

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Irán amplió este lunes su contraofensiva a la infraestructura energética regional, atacando con drones la refinería saudita de Ras Tanura, una de las más grandes del mundo, y hundiendo un petrolero en el golfo de Omán, en una escalada que disparó los precios del crudo hasta un 13% y sacudió los mercados globales.

Las defensas sauditas derribaron los drones sobre Ras Tanura, cerca de la ciudad de Dammam, en el este de Arabia Saudita, pero la instalación, con capacidad superior al medio millón de barriles diarios, fue cerrada temporalmente como precaución, informó la televisión estatal. Videos en redes sociales mostraban humo negro espeso elevándose desde el lugar.

En el golfo de Omán, un bote bomba explotó contra el petrolero de bandera de Islas Marshall MKD VYOM, frente a la capital Mascate, matando a un marinero indio, informó la agencia estatal omaní. Irán también ha amenazado la navegación en el estrecho de Ormuz, la estrecha salida del Golfo Pérsico por donde pasa una quinta parte del petróleo comerciado en el mundo, y varios barcos han sido atacados en esas aguas desde el inicio del conflicto.

El impacto en los mercados fue inmediato. Las grandes petroleras Shell, BP y TotalEnergies ganaban más de un 5% cada una en las bolsas europeas, siguiendo los precios del petróleo, que aumentaron hasta un 13% después de que la navegación en el crucial estrecho de Ormuz se viera interrumpida por los ataques de represalia iraníes. El índice energético avanzaba un 3,5%.

El oro subía un 1,9% y se cotizaba a 5.378 dólares por onza. En contraste, el índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 1,8% y tocaba su nivel más bajo desde mediados de febrero, con los sectores de viajes y banca entre los más golpeados.

Los mercados asiáticos también cerraron en terreno negativo: el Nikkei japonés cedió un 1,5% y el Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 1,6%.

Los ataques a la infraestructura energética se producen en el tercer día de una ofensiva que comenzó el sábado con el asesinato del líder supremo iraní Ali Khamenei en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel.

El embajador iraní ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, Reza Najafi, afirmó que los ataques del domingo alcanzaron el sitio de enriquecimiento nuclear de Natanz.

Ni Israel ni Estados Unidos confirmaron los ataques contra ese emplazamiento, que Washington ya bombardeó durante la guerra de doce días entre ambos países en junio pasado.