Chorrillos: Exitosa y SNP entregan 2 toneladas de pescado bonito y conservas de jurel a ollas comunes

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Salva una olla

La campaña 'Salva una Olla' de Exitosa vuelve a ponerse del lado de las ollas comunes por su inquebrantable compromiso en favor de las poblaciones más vulnerables del país. En ese sentido, hoy, viernes 31 de octubre, gracias a las coordinaciones realizadas con la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), 40 ollas comunes recibieron la donación de dos toneladas de pescado bonito y conservas de jurel.

Más ayuda a las ollas comunes

Como se recuerda, esta importante iniciativa surgió en medio de la pandemia y tras cumplir cuatro años realizando esta loable labor, nuevamente miles de madres de familia se acercaron a las instalaciones de Corporación Universal en Chorrillos para recibir este valioso producto nutricional.

En ese sentido, se hicieron presentes las lideresas de las ollas comunes 'Virgen de Guadalupe 2', 'Mi Angelito', 'Madre de Dios, 'La Fe Mueve Montaña', 'Unión Solidario', 'Unión Solidaria', 'Señor de los Milagros', entre otros, quienes agradecieron muy emocionadas este donativo, ya que así, podrán asegurar la seguridad alimentaria de sus beneficiarios.

"Para las ollitas muy bien, es una ayuda para los beneficiarios, yo tengo 90 y preparo ahora que nos van a dar el pescado vamos a hacer escabeche, sudado, chilcano", mencionó una de las dirigentes a nuestro medio.

Firme compromiso de la SNP para atender a las poblaciones vulnerables

Quien también se pronunció para refirmar el compromiso institucional de la SNP fue su presidenta, Jessica Luna, aseverando que esta nueva importante entrega la hacen con total desprendimiento para dar una mano a quienes verdaderamente lo necesitan y con el apoyo de la Corporación Universal.

"Nuevamente aquí, con Exitosa, la Sociedad Nacional de Pesquería sumándonos para ayudar, porque esa es la clave, hacer alianzas con los diferentes actores para poder ayudar y ser parte de la solución.

Asimismo, destacó la estrategia en conjunto con nuestro medio para combatir el hambre y la inseguridad alimentaria, a través de este "maravilloso producto" como es el pescado, por su capacidad nutritiva (omega 3), en esa línea, agregó, además, que también han sido entregadas 2 500 latas de conservas.

De esta manera, esta labor solidaridad continúa con su misión, la de entregar productos sanos, frescos y nutritivos a las ollas comunes de todo Lima.