Arabia Saudita confirma ataque con drones a la embajada de EE.UU. en Riad: Sede diplomática ardió en llamas

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La madrugada se vio sacudida en Riad tras el ataque con dos drones contra la Embajada de Estados Unidos. El hecho fue confirmado por el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita, que informó que los artefactos impactaron dentro del complejo diplomático y provocaron un incendio de alcance limitado.

Según el comunicado oficial, el fuego fue controlado rápidamente por los equipos de emergencia y "no se registraron víctimas ni heridos". Las autoridades señalaron que los daños fueron materiales y que la situación quedó bajo control pocas horas después del incidente.

El ataque ocurre en un contexto de creciente tensión en la región. Aunque no se ha atribuido oficialmente la autoría, el hecho se produce en medio de un escenario marcado por enfrentamientos indirectos y acusaciones cruzadas que involucran a Irán y a Estados Unidos.

Alerta y reacción inmediata

Antes de que se confirmara el impacto de los drones, la embajada había emitido una alerta de seguridad interna pidiendo al personal resguardarse. La recomendación fue clara: permanecer en un lugar seguro hasta nuevo aviso. Minutos después se escucharon explosiones y se observó humo en el perímetro del edificio.

Fuentes oficiales saudíes indicaron que los sistemas de defensa aérea fueron activados tras detectar los objetos no tripulados. "Las amenazas fueron interceptadas y neutralizadas", señalaron voceros de defensa, aunque dos de los drones lograron caer dentro del recinto.

El gobierno de Arabia Saudita condenó el ataque y aseguró que se reforzarán las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas y misiones diplomáticas extranjeras. La zona fue acordonada mientras se realizaban las inspecciones técnicas correspondientes.

Escalada que preocupa al mundo

Este nuevo episodio reaviva la preocupación internacional por la estabilidad en Medio Oriente. En los últimos meses, se han reportado ataques con drones y misiles contra distintos objetivos en la región, lo que ha elevado el nivel de alerta.

Analistas consideran que este tipo de acciones buscan enviar mensajes políticos en medio de un clima de alta tensión. Aunque no hubo víctimas, el simbolismo del ataque a una sede diplomática es fuerte y podría generar nuevas respuestas diplomáticas y militares.

Hasta el momento, la embajada mantiene operaciones limitadas mientras se evalúan los daños. Las autoridades estadounidenses señalaron que continúan coordinando con las fuerzas locales para garantizar la seguridad de su personal.

El ataque con drones en Riad no solo deja daños materiales, sino también una señal clara: la tensión sigue viva y cualquier incidente puede tener repercusiones mayores en la región.