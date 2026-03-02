INSN de Breña reportó 27 casos de niños con mordeduras de perros con secuelas irreversibles

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En lo que va del año, el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) registraron unas 27 atenciones por mordeduras de perro, de las cuales algunas requirieron hospitalización debido a la severidad de las lesiones. Estas emergencias, asociadas en varios casos a canes de razas de gran fuerza como el pitbull o sus cruces, reafirman la alerta de los especialistas sobre la necesidad de una tenencia responsable y medidas preventivas para proteger a la población infantil.

Respecto a ello, el Dr. Rubén Huamaní Pacse, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del INSN, alertó que estos ataques suelen ocurrir en el entorno familiar, principalmente a menores de cinco años. Precisó además que, en la mayoría de casos, el ataque del canino ocurre al interior del hogar.

"La conducta de perros de raza pitbull es impredecible", remarcó. Adicionalmente, el médico cirujano instó a los padres a asumir una crianza responsable y evitar que los menores de edad estén expuestos a animales agresivos, ya que las mordeduras pueden dejar secuelas de por vida.

Lesiones severas que exigen cirugías

El caso más grave es el de un menor de 4 años, quien está hospitalizado en el Servicio de Cirugía Plástica y Quemados luego de sufrir mordeduras de un perro de raza pitbull la tarde del domingo 15. Según el testimonio de su madre, el ataque ocurrió cuando el menor cayó sobre el animal en la vivienda de sus abuelos paternos. El niño fue intervenido quirúrgicamente el mismo día de su ingreso al centro pediátrico y evoluciona de manera favorable.

"La intervención quirúrgica duró cinco horas. El niño presentaba múltiples lesiones graves en el rostro, frente, mejilla y nuca, la oreja derecha prácticamente arrancada, y además presenta edemas en los párpados", precisó el Dr. Huamaní, al advertir que este tipo de agresiones puede generar daños irreversibles.

En solo 2 meses del 2026, más de 20 niños fueron atacados por perros.

En ese contexto, el cirujano plástico informó que Cirugía Plástica y Quemados del INSN recibe un promedio de hasta 30 niños al año que requieren hospitalización por mordeduras de diversos animales, no solo caninos, sino también de caballo, cerdo y burro.

Un segundo caso reportado el mismo día fue el de Daphne, una niña de 4 años, quien permanece hospitalizada en el Servicio de Cabeza, Cuello y Maxilofacial del INSN tras ser atacada por un perro mestizo (cruce de pitbull con otra raza) en la vivienda de sus abuelos, ubicada en el Cercado de Lima. La menor sufrió heridas en el cuello y fue intervenida inicialmente en el Hospital San Bartolomé, para luego ser referida al INSN. Actualmente se encuentra estable, recibe tratamiento antibiótico y analgésico, y presenta una evolución favorable.

Actualmente, ambos niños iniciaron la vacunación antirrábica, y además reciben soporte emocional para superar el trauma vivido.

Menores de 5 años aparecen como los principales afectados

Según cifras de la Estrategia Sanitaria Nacional de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis del INSN, durante 2025, se atendieron 169 casos de mordedura canina, principalmente por emergencia, con picos de mayor incidencia en marzo, junio y noviembre. Lima concentró la mayoría de casos, especialmente el distrito de Breña, y el grupo más afectado fue el de niños de 0 a 5 años, que registró el mayor número de atenciones.

En resumen, entre enero y mediados de febrero, se reportaron 27 casos, con predominio de pacientes procedentes de Lima, seguidos por Callao, Apurímac y Piura.