¡Histórico! El nacimiento de la primera cría en libertad de una especie desaparecida por más de 100 años

Un logro sin precedentes en la conservación de la biodiversidad se dio a mediados de febrero el área soriana del Moncayo, donde nació la primera cría en libertad de una especie que había desaparecido de su hábitat natural por más de 100 años.

Después de varios intentos previos sin éxito en 2020 y 2021, la persistencia de los equipos responsables finalmente ha dado frutos, consolidando un paso clave en la reintroducción de esta especie.

Este éxito marca la primera reproducción natural documentada en esta zona desde hace más de un siglo, un avance que ha generado optimismo entre los conservacionistas y científicos que han seguido de cerca el proceso.

El seguimiento estuvo a cargo de agentes medioambientales de Castilla y León y Aragón, con el apoyo de técnicos de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, uno de los organismos clave en la vigilancia y protección del hábitat de esta especie en el norte de España.

¿Por qué la llegada del ave rapaz marca un hecho histórico?

El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) figura en la Lista Roja Europea como población vulnerable y aparece catalogado en peligro de extinción en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Se trata de un ave necrófaga cuya población reproductora más numerosa de la Unión Europea se localiza en los Pirineos.

Lo que hace único este nacimiento es que no se trata de un animal en cautiverio o producto de reproducción asistida, sino de un ejemplar nacido de manera completamente natural, lo que indica que las condiciones ecológicas de su hábitat se están restableciendo lo suficiente como para permitir el ciclo reproductivo espontáneo en la especie.

La cría recibió el nombre "Moncayo" como referencia al territorio compartido entre Castilla y León y Aragón. Las autoridades autonómicas indicaron que la eclosión supone el regreso del ave carroñera al Sistema Ibérico tras más de un siglo sin constancia de procreación natural.

Especialistas coinciden en que este tipo de eventos son señales positivas de que los esfuerzos de conservación, protección de espacios naturales y reducción de amenazas humanas pueden revertir parcialmente el declive de poblaciones que parecían condenadas a desaparecer para siempre.

¿Cómo lograron los especialistas identificar la cría?

Los técnicos realizaron la captura controlada del recién nacido con el objetivo de efectuar su identificación, el marcaje y la instalación de un emisor GPS. La operación contó con la participación del Grupo de Intervenciones en Altura de los agentes medioambientales de Soria y con supervisión veterinaria.

Este acontecimiento reafirma que, con estrategias de gestión ambiental y compromiso institucional, es posible ver resultados tangibles en la recuperación de especies que alguna vez parecían irrecuperables.