Exitosa y SNP adelantan la Navidad: Entregan 10 toneladas de pescado a más de 300 ollitas comunes

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Salva una olla

La campaña 'Salva una Olla' de Exitosa vuelve a ponerse del lado de las ollas comunes por su inquebrantable compromiso en favor de las poblaciones más vulnerables del país. En ese sentido, hoy, viernes 19 de diciembre, gracias a las coordinaciones realizadas con la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), 300 ollas comunes de todas partes de la capital recibieron la donación de 10 toneladas de pescado fresco.

Importante a las ollas comunes

Como se recuerda, esta importante iniciativa surgió en medio de la pandemia y tras cumplir cuatro años realizando esta loable labor. En esta oportunidad, nuevamente miles de madres de familia se acercaron a las instalaciones de Corporación Universal en Chorrillos para recibir este valioso producto nutricional.

En ese sentido, se hicieron presentes las lideresas de las ollas comunes "Mujeres Luchadoras", "José Olaya Balandra", "Madres Luchadoras del Alto Rosal", "Mujeres hacia el Triunfo", "Valle de Jerusalén", así como cientos de comedores populares, quienes, también han recibido este importe apoyo. Ante la entrega del donativo, agradecieron muy emocionadas este gesto, ya que así, podrán asegurar la seguridad alimentaria de sus beneficiarios.

"Muy agradecida con ustedes por este agasajo que no están haciendo, porque de alguna manera nos alegran el día y previos al día de la Navidad. Muchísimas gracias, se adelantó la Navidad", expresó una de las dirigentes sociales.

🔴🔵#SalvaUnaOlla🍲🍲| Exitosa y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), en nuestra campaña de 'Salva una Olla' adelantan la Navidad y entregan más de 10 toneladas de pescado a más de 300 ollitas comunes.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐... pic.twitter.com/1j1ACT00hf — Exitosa Noticias (@exitosape) December 19, 2025

Firme compromiso de la SNP: Medio millón de kilos de pescado entregados en 2025

Quien también se pronunció para refirmar el compromiso institucional de la SNP fue su presidenta, Jessica Luna, aseverando que esta nueva importante entrega la hacen con total desprendimiento para dar una mano a quienes verdaderamente lo necesitan y con el apoyo de la Corporación Universal. Asimismo, destacó, que gracias a este trabajo solidario y coordinado han podido llegar a la meta de entregar cerca de medio millón de pescado en el año 2025.

"Muy felices de estar aquí el día de hoy, con el programa 'Salva una Olla'. La Sociedad Nacional de Pesquería está presente, siempre luchando contra la anemia y la seguridad alimentaria. Pero hoy, además, quiero hacer un anuncio muy importante, histórico en la industria pesquera en el Perú, la SNP se comprometió con el programa 'Niños de Hierro' y hoy día hemos llegado a la meta de los 500 000 kilos de pescado que hemos donado a 20 000 ollas comunes y comedores populares y a más de dos millones de personas", comentó.

En esa línea, destacó el trabajo articulado con Exitosa, los Gobiernos locales y sobre todo, con las madres luchadoras y valientes, quienes todos los días se esfuerzan sin importar las carencias que puedan tener para darle un plato de comida a niños, mujeres gestantes y adultos mayores de condiciones económicas extremas.

De esta manera, esta labor solidaridad continuará con su misión en el 2026, y así como expresaron los protagonistas de esta importante donación: "somos parte de la solución, hay que dar una mano".