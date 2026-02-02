Precipitaciones superiores a lo normal se registrarán en la costa norte hasta abril: Esto dice el Senamhi

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Para tener en cuenta! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó la ocurrencia de lluvias de normales y superiores a lo normal para los meses de febrero y marzo, teniendo en consideración el reciente informe de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), el cual mantiene el estado del Sistema de Alerta ante El Niño Costero/La Niña Costera en la categoría "Vigilancia de El Niño Costero".

No se descartan lluvias de hasta fuerte intensidad

De acuerdo con lo informado por el Senamhi este lunes 2 de febrero del 2026, las precipitaciones en la costa norte se darán hasta abril próximo, no descartándose episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad, así como temperaturas por encima de los rangos normales.

Esta advertencia de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente no solo obliga a los ciudadanos del norte del país a tomar precacuciones ante la posible activación de quebradas, también con referente a las labores de prevención frente a las altas temperaturas para esta parte del año.

Es importante recordar que, a través de su Comunicado Oficial N.º 001-2026, de fecha 15 de enero, el ENFEN precisó que a partir de abril de 2026 las condiciones cálidas débiles serán las más probables, persistiendo al menos hasta octubre próximo; no obstante, adviertió que marzo sería el mes de transición a condiciones cálidas.

En esa línea, recomendaron a las autoridades a adoptar las "medidas correspondientes a la prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres", teniendo como referencia los efectos que dejó "El Niño Costero" en 2017 y el ciclón 'Yaku' en marzo del 2023.

Gobierno declara estado de emergencia en 20 regiones por peligro ante precipitaciones

El Gobierno declaró, el pasado viernes 9 de enero, en estado de emergencia por 60 días calendario a 382 provincias de 20 regiones del Perú por peligro inminente ante las precipitaciones pluviales previstas para el primer trimestre del 2026, las cuales se detallan a continuación:

Amazonas: Bagua, Bongara, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba. Áncash: Carlos Fermín, Fitzcarrald, Huaraz, Huari, Mariscal Luzuriaga, Pallasca y Pomabamba. Apurímac: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymares, Chincheros, Cotabambas y Grau. Arequipa: Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. Ayacucho: Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán. Cajamarca: Celendín, Jaén y San Ignacio. Cusco: Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, La Convención, Paruro, Paucartambo y Urubamba. Huancavelica: Acobamba, Angares, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytara y Tacayaja. Huánuco: Ambo, Dos De Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañon, Pachitea, Puerto Inca Y Yarowilca. Ica: Nasca y Palpa. Junín: Chanchamayo, Concepción, Huancayo, Jauja y Satipo. La Libertad: Pataz. Loreto: Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Castilla, Maynas, Requena y Ucayali. Madre de Dios: Manu y Tambopata. Moquegua: General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto. Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco. Puno: Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina y Sandía. San Martín: Bellavista, El Dorado, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín y Tocache. Tacna: Candarave, Jorge Basadre y Tarata. Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad.

Según el dispositivo, durante ese tiempo se deberán ejecutar las "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que corresponda", siendo los Gobierno regionales y locales los responsables de su ejecución, quienes recibirán asistencia de las entidades del Estado.

Las autoridades están en la obligación de tomar las acciones inmediatas para salvaguardar la vida y seguridad de sus ciudadanos ante la posibilidad de que puedan generarse desastres naturales.