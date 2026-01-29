ONPE realizará HOY el sorteo oficial de miembros de mesa para Elecciones 2026: Conoce AQUÍ cómo saber si fuiste elegido

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará este jueves 29 de enero el sorte oficial de miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026. Este proceso será clave para conocer qué ciudadanos cumplirán este rol fundamental en la nueva jornada electoral. En la siguiente nota te presentamos mayores detalles al respecto.

Hoy se realizará el sorteo oficial de miembros de mesa

Como parte de la preparación para llevar a cabo las próximas elecciones en nuestro país, el citado organismo electoral seleccionará hoy a aquellos ciudadanos que tendrán la función de ser miembros de mesa el próximo domingo 12 de abril.

Cabe mencionar que, esta elección involucra a más de 820 mil ciudadanos y establece nuevos criterios para garantizar la puntualidad y transparencia de la jornada electoral.

En tal sentido, este proceso resulta clave debido a que definirá quiénes tendrán la responsabilidad de la conducción de los sufragios en 92 mil 766 mesas implementadas en todo el territorio nacional.

La etapa de selección se desarrolla a partir del padrón electoral. Sobre esta, la ONPE aplicará los siguientes criterios: tener mayor grado de instrucción, no haber ejercido antes el cargo y tener menos de 65 años, de acuerdo a la Ley Órganica de Elecciones. Así, se logrará obtener una lista final de 25 ciudadanos, que servirá como base para el sorteo.

Vale resaltar que, este año el procedimiento incluirá la designación de tres titulares y seis suplentes por mesa. Al respecto, la ONPE informó que el número de suplentes se ha duplicado a fin de asegurar la instalación de las mesas desde las 6 de la mañana.

Así será el sorteo público y la conformación de la mesa

Contando con la nómina de 25 ciudadanos, cada Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) realiza un sorteo público, con la participación de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), autoridades locales y un notario.

A través de un bolillero se procede a elegir aleatoriamente los miembros de mesa, de esta forma: Presidente de mesa, secretario, tercer miembro y los seis miembros suplentes, según el orden de salida

¿Cómo puede saber si fui seleccionado miembro de mesa?

Posteriormente a realizar este sorteo oficial, la ONPE publicará los resultados en sus 126 oficinas y en los puntos de mayor concurrencia de cada distrito. Aquí se encuentra el link para conocer ello.

Además, para realizar la consulta respectiva y conocer si fuiste elegido para realizar esta función en el día de votación, trascendió que el organismo electoral pondrá a disposición de la ciudadanía una plataforma digital con la que se podrá consultar ello.

Como vemos, la ONPE realizará este jueves el sorteo oficial de miembros de mesa para las elecciones 2026. Esta vez serán tres titulares y seis suplentes por cada mesa de sufragio.