Mundo
Hito energético

Delcy Rodríguez anunció la primera exportación de gas licuado de petróleo desde Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela informó que el buque Chrysopigi Lady zarpó con el primer cargamento de gas licuado de petróleo, en medio de la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos.

Venezuela marca un giro en su política de exportación de hidrocarburos.
Venezuela marca un giro en su política de exportación de hidrocarburos. (Composición Exitosa)

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 02/02/2026

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la exportación del primer cargamento de gas licuado de petróleo (GLP) en la historia del país. El buque Chrysopigi Lady, de bandera singapurense, partió desde costas venezolanas con destino al puerto de Providence, Rhode Island, Estados Unidos, según datos de marinetraffic.com.

Rodríguez celebró el hecho como un "hito histórico" y destacó que se trata de la primera molécula de gas exportada por Venezuela, un logro que atribuyó al esfuerzo conjunto de la clase trabajadora y que, según sus palabras, busca contribuir al bienestar del pueblo.

Una mayor apertura

El anuncio ocurre semanas después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense y la asunción de Rodríguez como presidenta encargada. En este nuevo escenario, Venezuela parece abrir su mercado energético tras décadas de restricciones.

El 16 de enero, Rodríguez había confirmado la firma de un contrato para iniciar la exportación de GLP, y el 21 de enero informó el ingreso de US$ 300 millones producto de la venta de petróleo, como parte de un acuerdo más amplio con Washington por US$ 500 millones.

La nueva Ley de Hidrocarburos

El envío se produce días después de la aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en la Asamblea Nacional. La reforma busca incentivar la inversión privada y extranjera en el sector, permitiendo por primera vez que empresas privadas domiciliadas en Venezuela participen en actividades de exploración, extracción, transporte y comercialización de hidrocarburos.

Este giro representa un cambio respecto a la política histórica de nacionalización impulsada en 1976 con la creación de PDVSA, que había limitado la participación de compañías extranjeras. Rodríguez subrayó que, pese a la apertura, el nuevo texto mantiene "la impronta del comandante Chávez" y "la visión del futuro del presidente Nicolás Maduro".

La primera exportación de GLP marca un punto de inflexión en la política energética venezolana. Por un lado, abre la puerta a la diversificación de ingresos y a la llegada de inversión privada; por otro, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este modelo en un país que aún enfrenta tensiones políticas y sociales.

Con el zarpe del Chrysopigi Lady, Venezuela inaugura una nueva etapa en su industria energética. El anuncio de Delcy Rodríguez no solo simboliza un logro económico, sino también un cambio de rumbo en la política de hidrocarburos, con implicancias que podrían redefinir la relación del país con el mercado internacional.

