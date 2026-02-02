Chanchamayo: Grave desborde de río Garú ARRASTRA auto y pasajeros se salvan de morir

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lluvias siguen sumando accidentes. En la madrugada de este lunes, un vehículo fue brutalmente arrastrado por las aguas turbulantes del río Garú en provincia de Chanchamayo, en La Merced. Antes de que el auto cayera al torrente, los pasajeros lograron escapar.

Impactantes imágenes de auto arrastrado por río Garú

El grave hecho ocurrió la madrugada de este lunes 2 de febrero, cuando un auto particular no resistió al aumento desproporcionado del caudal del afluente a causa de las intensas precipitaciones que vienen presentándose en la selva de Junín.

Según información preliminar, el conductor intentó cruzar el río que cubría la plataforma asfáltica pese a la fuerte corriente. Sin embargo, el movimiento provocó que su automóvil quedara atrapado en el cauce.

Ante la emergencia, personal de Serenazgo del lugar se traslado a la zona para brindar el apoyo necesario y realizar labores de rescate. Pero grande fue su sorpresa al llegar: los ocupantes ya habían logrado salir por sus propios medios.

El incidente representa una advertencia sobre los graves riesgos que conlleva el intento de cruzar cauces de ríos que incrementaron su caudal.

Se recuerda a la población la importancia de evitar cruzar ríos o quebradas durante y después de episodios de lluvias fuertes, pues el caudal puede aumentar de forma repentina y en gran volumen.

Quebrada activa restringe tránsito vehicular

En otro punto de La Merced, en el sector San Carlos, la quebrada Bellavista se activó tras las fuertes precipitaciones pluviales que se registran en la provincia de Chanchamayo. Ello causó la restricción del tránsito vehicular por algunas horas.

Ante el fenómeno, fue necesaria la intervención de maquinaria pesada de la municipalidad provincial para poder descolmatar y limpiar el sector de la carretera marginal, invadido por piedras y maleza que arrastró la corriente de agua.

A horas de la mañana, era muy riesgoso cruzar por el lugar. Sin embargo, la limpieza hecha por la maquinaria y la ligera disminución del caudal se puso abrir paso a los vehículos.

En esta zona, es necesario construir drenajes subterráneos para que las aguas no invadan la pista asfáltica.

