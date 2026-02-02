Caso 'Chifagate': Visita de presidente Jerí con empresario chino fue "ocasional", asegura ministro Tiburcio

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante su intervención en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que la reunión extraoficial entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang fue una visita ocasional en la cual participó tras invitación del mandatario.

Reunión en chifa fue "ocasional"

La reunión entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang habría sido "ocasional" en palabras del ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

El pasado 26 de diciembre, en medio de las celebraciones navideñas, el jefe de Estado llegó a un chifa de propiedad del empresario chino vestido con capucha en altas horas de la noche.

"Esta visita ha sido ocasional luego de terminar una jornada de trabajo, antes de las 10:00 de la noche en ese espacio el presidente me hace la invitación para ir a cenar. No se trató nada irregular, esta cena ha sido ocasional", precisó.

El ministro Tiburcio indicó que en reiteradas ocasiones se han mantenido reuniones en diversos puntos del país durante los recorridos junto con el presidente Jerí. "Sean esquinas, bodegas y provincias". Precisa que "nunca se han dado en ocasiones formales o establecidas, siempre ocasionales" tal como la cena con Yang.

El ministro del Interior ha referido que se tocaron temas respecto a las actividades navideñas y sobre las actividades que se realizarían en Palacio de Gobierno. "No se trató ningún tema vinculado al Estado", aseveró.

No conocía a ciudadanos chinos presentes en el chifa

El ministro Tiburcio indicó que hubieron dos personas más presentes en la reunión del 26 de diciembre en el distrito de San Borja. Adicionales al presidente José Jerí y el empresario chino. Precisó que a ninguno de los ciudadanos chinos los conocía con anterioridad.

"Estuvieron dos personas más: un ciudadano chino que no hablaba nada castellano, que solo lo hacía con el dueño del chifa; y otra persona más que ha sido identificada como Xi Wu Xiadong que tampoco nunca los he conocido", indicó.

"Yo nunca lo he conocido y tampoco sabía que era empresario, solamente el dueño del chifa", refirió Tiburcio sobre Zhihua Yang. Además indicó que en "ningún momento" dejó solo al presidente Jerí con Yang.

