Alianza Lima y su movimiento final: Envió carta de predespido a Carlos Zambrano y Sergio Peña

Han pasado varias semanas desde que el escándalo se dio en Alianza Lima luego de la denuncia de una joven argentina de 22 años por abuso sexual contra tres de sus jugadores. Los involucrados eran Miguel Trauco, Sergio Peña y Carlos Zambrano quienes fueron directamente acusado por la mujer de haberla violentado contra su voluntad al interior de una habitación en el hotel de concentración en Montevideo.

Alianza envía cartas de predespido

Como era de esperarse, el club separó inmediatamente a los tres futbolistas de manera indefinida. Además, se pudo conocer que Miguel Trauco había recibido una carta de predespido para que se haga efectiva luego de los seis días de plazo que les dieron para que den sus respectivos descargos.

Ahora, el periodista Paul Pérez indicó que Carlos Zambrano y Sergio Peña corrieron con la misma suerte habiendo recibido dicho documento. En ambos casos el plazo de tiempo para dar su versión fue ampliada por seis días más debido por razones no detalladas.

Tal como lo indicó el hombre de prensa en el podcast Linkeados, este procedimiento suele terminar en despido por lo que los tres futbolistas dejarán Alianza Lima de manera definitiva.

Sergio Peña ficharía por club de Turquía

Mientras duren las investigaciones, los involucrados buscarán continuar con su carrera futbolística a pesar de estar en el centro de la polémica. En las últimas horas se conoció que Sergio Peña recibió una oferte desde el fútbol turco, especialmente de Sakaryaspor, club que milita en la segunda.

De acuerdo al periodista Reşat Can Özbudak, el mediocampista ya habría aceptado la propuesta por lo que sería cuestión de tiempo para que la operación se cierre. Es importante precisar que Turquía no cuenta con acuerdo de extradición con el Perú por lo que esto se trataría de un movimiento para evadir el proceso legal que ya inició.

Además, a solo días del debut en Copa Libertadores, también se conoció que los dorsales 5 y 13, que era de Carlos Zambrano y Miguel Trauco, fueron asignados a Esteban Pavez y Marcos Huamán, respectivamente. Con ello, los íntimos confirman la separación definitiva de los involucrados en este lamentable caso.

En resumen, Alianza Lima envió cartas de predespido a Carlos Zambrano y Sergio Peña a semanas de haber sido acusados por abuso sexual. Además, el club les dio un plazo de casi dos semanas para que realicen sus descargos sobre lo ocurrido aquel 18 de enero en Uruguay.