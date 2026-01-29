ONPE realizó sorteo de miembros de mesa para Elecciones 2026 y ADVIERTE multa para quienes no se presenten

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves 29 de enero, la ONPE realizó el sorteo de miembros de mesa de cara a las Elecciones Generales 2026. Al respecto, el especialista de la ONPE, Franz Paz, advirtió sobre las multas que se aplicarán a aquellas personas sorteadas que no asistan desde la instalación de la mesa.

Anuncian incremento de suplentes y advierten multas por ausencia

En diálogo con la prensa, Paz informó que todos aquellos que ejerzan el cargo de miembros de mesa el día de los comicios, con fecha el 12 de abril, de inicio a fin, se harán acreedores de una compensación económica de 165 soles. Además, si participaron en la capacitación previa, tendrán derecho a un día de descanso.

"A nivel nacional, tenemos aproximadamente 834 mil miembros de mesa seleccionados. Cada mesa constituye una cantidad de electores: aproximadamente 300", señaló.

Además, advirtió al electorado que, de haber sido seleccionado como miembro de mesa y no hayan firmado asistencia desde la instalación de la mesa a las 6 de la mañana, se les impondrá una multa de S/ 275. La sanción aplica tanto para titulares como para suplentes.

Franz Paz también explicó el surgimiento de un incremento de miembros de mesa suplentes este año.

"Ha surgido con el propósito de que las mesas sean instaladas a tempranas horas, de forma que no tengamos que estar esperando a los electores de la cola para que estos puedan integrarse a las mesas de sufragio y poder iniciar la votación de los electores que están esperando en cola", detalló.

¿Cuándo y cómo saber si fui ELEGIDO como miembro de mesa?

El representante de la ONPE señaló que, en las próximas horas, los ciudadanos podrán conocer si fueron designados como miembros de mesa para las Elecciones 2026. Según detalló, la publicación de los resultados del sorteo de los miembros de mesa será de manera física y virtual.

Físicamente, la información estará disponible en cada una de las oficinas descentralizadas, para lo que también el personal de chalecos azules del ente electoral se desplazará al interior del país y en las zonas más concurridas de los distritos.

Asimismo, Paz señaló que, en el transcurso del día, la ONPE publicará los resultados a través de la página web y también de todos los canales con los que cuentan para difundir el proceso.

