Tragedia en Junín: Un fallecido y dos heridos graves tras choque frontal entre camioneta y auto en Tarma

Un accidente frontal entre una camioneta y un automóvil en la provincia de Tarma dejó una persona fallecida y dos heridos de gravedad. El hecho ocurrió en la Carretera Central a la altura del sector Matara, distrito de Acobamba en la ciudad de Tarma, región Junín.

Accidente frontal dejó un fallecido

Los accidente de tránsito continúan en el territorio nacional. Durante la madrugada de este 2 de febrero, un accidente vehicular en la Carretera Central dejó como saldo una persona fallecida por el fuerte impacto.

La causa que originó el accidente aún no ha sido determinada. El accidente se produjo cuando un automóvil con placa A8K-096 y una camioneta azul con placa W6K-808 impactaron frontalmente en la vía.

Dos personas resultaron heridas tras el impacto por lo que fueron trasladadas hacia un centro de salud cercano para recibir la atención médica correspondiente.

Al lugar llegaron agentes de serenazgo de la jurisdicción para brindar auxilio a las personas heridas y propiciar el inicio de las diligencias. Posteriormente, las autoridades de tránsito iniciaron las diligencias entre las que se dispuso el levantamiento del cuerpo del agraviado.

212 fallecidos por accidentes de tránsito

En diálogo con Exitosa, el jefe de la División de Prevención de Accidentes de Tránsito, coronel PNP Germán Jesús Amancio Machuca, indicó que en lo que hasta el 29 de enero del 2026 se han registrado 212 fallecidos a nivel nacional por accidentes de tránsito.

En ese sentido indicó que en Lima se han registrado 30 muertos: "Como si fuera un muerto por día por cada accidente de tránsito". Por ello, hizo un llamado a la consciencia a las autoridades para darle relevancia a los fallecidos por esta causa, no solo en torno al tema de la criminalidad.

Respecto al reciente fallecimiento de una mujer adulta en la Vía Expresa Sur ante la falta de señalización y puentes peatonales para el tránsito vial, el comandante Amancio precisó que al inaugurar una vía deben contar "con todas las medidas de seguridad" tanto para conductores como peatones.

