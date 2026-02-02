Advierten riesgo de colapso en puentes de la Carretera Central por camiones que superan las 100 toneladas

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su preocupación por el estado crítico de varios puentes de la Carretera Central, tras la decisión de Provías Nacional de autorizar de manera excepcional el tránsito de vehículos con peso bruto de hasta 101 toneladas.

Dicha medida supera ampliamente el límite general de 60 toneladas establecido para la Red Vial Nacional y, según AFIN, se adoptó sin coordinación previa con el concesionario responsable de la operación y mantenimiento de la vía. El gerente general de AFIN, Juan Pacheco, advirtió que existen 21 puentes en situación de riesgo, de los cuales siete presentan un estado crítico.

"Nos preocupa que se haya autorizado el tránsito de carga hasta 101 toneladas que pueden originar el colapso de estos puentes. Con un colapso, Lima podría quedarse sin alimentos provenientes del eje central", señaló.

Puentes en estado crítico

Los puentes identificados como más vulnerables son Huaycoloro, Los Ángeles, Pomaticlo, Ricardo Palma, Habich, Tamboraque y Surco. Estos forman parte de un corredor estratégico por el que circulan diariamente alrededor de 8 mil vehículos, entre transporte privado, público y carga pesada.

De acuerdo con evaluaciones especializadas, la capacidad estructural de estas infraestructuras fue diseñada bajo parámetros distintos a las cargas actualmente autorizadas, lo que incrementa su vulnerabilidad y eleva el riesgo de accidentes.

Impacto potencial

AFIN advirtió que el tránsito por esta vía implica un riesgo para más de 32 mil usuarios diarios, no solo por la posible interrupción del tráfico, sino también por la amenaza directa a la seguridad de quienes transitan. La asociación llamó la atención sobre la necesidad de una Sutran más activa en la fiscalización de plazas de peaje y en el control de cargas sobredimensionadas.

La advertencia pone en evidencia la fragilidad de la infraestructura vial en un corredor clave para el abastecimiento de Lima y otras regiones. La decisión de permitir cargas de hasta 101 toneladas, sin un plan de reforzamiento inmediato de los puentes, expone a la Carretera Central a un riesgo de colapso que podría tener consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.

La Carretera Central, vital para el transporte de alimentos y mercancías hacia Lima, enfrenta un escenario crítico. Con 21 puentes en riesgo y siete en estado particularmente vulnerable, la autorización de cargas excepcionales de 101 toneladas podría precipitar un colapso con graves repercusiones para el país.