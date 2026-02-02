Proyecto de reglamento de formalización de predios permitirá desistir de juicios para otorgar títulos de propiedad

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno publicó el proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N.° 31056, cuyo contenido refleja una decisión histórica que permitiría al Estado desistir de procesos judiciales y constitucionales orientados a desalojos cuando exista viabilidad técnica y legal para formalizar a las familias ocupantes con viviendas consolidadas a lo largo de los años.

"Esta decisión marca un giro sustancial en la gestión del suelo urbano. Por primera vez, se establece un procedimiento claro para que las entidades públicas dejen de litigar contra la realidad física que se observa en muchas posesiones informales donde existen miles de viviendas consolidadas ubicadas en terrenos del Estado", establece el espíritu de la norma.

La norma adecua el reglamento de la Ley N.° 31056 a lo dispuesto por la Ley N.° 32267 y fija de manera definitiva el 31 de diciembre de 2021 como la fecha límite para que las posesiones informales puedan ser consideradas dentro del proceso de formalización.

De este modo, se habilita la regularización de aquellas posesiones cuya ocupación se haya iniciado hasta esa fecha, tanto en terrenos de propiedad estatal como privada, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y legales establecidos.

Cofopri se fortalece

Otro eje central del proyecto de reglamento es el fortalecimiento del rol de COFOPRI como autoridad técnica especializada y articuladora del Estado en materia de formalización predial.

La norma reafirma que la entidad adscrita al Ministerio de Vivienda no actúa únicamente como ejecutor, sino como ente técnico con capacidad de liderar intervenciones complejas y destrabar procesos judiciales vinculados a la formalización. Asimismo, refuerza su función de coordinación con procuradurías, gobiernos locales y otras entidades públicas, con el objetivo de garantizar procesos más ordenados y eficientes.

Cofopri busca facilita el acceso a un título de propiedad.

El reglamento incorpora además otro avance clave: la prevalencia de la información gráfica elaborada por COFOPRI sobre registros incompletos, inexistentes o deficientes.

Con esta disposición, errores históricos, falta de planos o vacíos registrales ya no serán un obstáculo para la inscripción de títulos de propiedad, destrabando uno de los principales cuellos de botella del proceso de formalización en el país.

Gran beneficio

Con esta modificación normativa, más familias podrán acceder a la seguridad jurídica que brinda el título de propiedad, lo que a su vez les permitirá conectarse a los servicios básicos, acceder a créditos en el sistema financiero y dar mayor valor agregado a sus viviendas, mejorando de manera directa su calidad de vida.

Cofopri informó que se abrirán canales de participación ciudadana para que la población organizada pueda presentar sugerencias, observaciones y comentarios, con el objetivo de perfeccionar el marco normativo y asegurar que el proceso de formalización responda a las necesidades reales de las familias.