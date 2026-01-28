Destacado líder político fallece en accidente aéreo: Reportan cuatro fallecidos más en aterrizaje de emergencia

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tragedia aérea. Un avión privado se estrelló cuando intentaba aterrizar de emergencia, dejando un saldo preliminar de al menos cinco fallecidos, entre ellos, el destacado líder político, el viceprimer ministro del Estado de Maharashtra.

Accidente aéreo en la India

La política internacional está de luto. De acuerdo a los primeros reportes, un fatídico accidente se registró en la India en la madrugada de este miércoles, 28 de enero.

Un Learjet 45 operado por la compañía VSR, transportaba a cinco personas, incluyendo al viceprimer ministro de Maharashtra, Ajit Pawar, un alto cargo del gobierno estatal, cuando de pronto, al intentar aterrizar en el aeropuerto de Baramati, la aeronave terminó estrellándose y quedando envuelta en llamas.

Los tripulantes, entre los que se contaba el piloto y varios miembros del equipo de seguridad de Ajit Pawar, fueron inmediatamente trasladados a un hospital cercano, pero el personal médico confirmó que no se pudo hacer nada por salvar sus vidas, al igual que de la figura clave de la política de la India.

"Según la información inicial, ninguna persona a bordo sobrevivió al accidente", señaló la Dirección General de Aviación Civil (DGCA) en un comunicado difundido horas después del siniestro.

Fallece líder político de Maharashtra

Las imágenes difundidas desde el lugar del siniestro muestran los restos de la aeronave en llamas y una densa columna de humo, mientras que las causas exactas del accidente aún se están investigando.

La noticia causó gran conmoción por la repentina muerte del sobrino veterano político Sharad Pawar, fundador del Partido del Congreso Nacionalista (NCP), una de las figuras políticas más influyentes del estado de Maharashtra.

Políticos lamentan la muerte de Ajit Pawar

A sus 66 años, el político que perdió la vida este miércoles en el accidente aéreo supo ganarse la confianza del electorado, especialmente en los sectores rurales que dominan la región azucarera del estado. Por ello, distintas personalidades políticas de la India no tardaron en pronunciarse y lamentar lo ocurrido.

"Era un líder del pueblo con una sólida base social. Su comprensión de los asuntos administrativos y su pasión por empoderar a los pobres y oprimidos también fueron notables. Su prematuro fallecimiento es muy impactante y triste. Nuestro más sentido pésame a su familia y a sus innumerables admiradores", precisó el primer ministro de India, Narendra Modi.

El ministro de Defensa, Rajnath Singh, el ministro de Comercio, Piyush Goyal, y el líder de la oposición, Rahul Gandhi, también expresaron sus condolencias por la muerte del dirigente Ajit Pawar.

Es así como una tragedia aérea en el oeste de la India este miércoles, 28 de enero, dejó un saldo de cinco personas fallecidas entre las que se confirma el deceso del destacado líder político Ajit Pawar, quien desempeñaba el cargo de viceprimer ministro de Maharashtra.