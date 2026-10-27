Salva una Olla: Alicorp capacita a más de 100 lideresas de ollas comunes ante el fenómeno El Niño

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Salva una olla

Alicorp junto a Perú Pendiente y Fundación Romero capacita a más de 100 lideresas de ollas comunes frente a posibles impactos del fenómeno El Niño y contribuir a la seguridad alimentaria de sus comunidades.

Ollas comunes se preparan ante fenómeno El Niño

En algunos países de América Latina el fenómeno de 'El Niño' empieza hacer sentir sus efectos, especialmente en Perú, con intensas lluvias en algunas regiones. En ese marco, Alicorp sigue brindando apoyo a las lideresas de las ollas comunes mediante la campaña 'Ollas que desarrollan'.

En esta ocasión, Alicorp realiza una iniciativa para fortalecer las capacidades de las lideresas de diferentes ollas comunes para afrontar posibles situaciones de emergencia y garantizar la continuidad de la alimentación en sus comunidades ante 'El Niño'.

El programa capacitó este martes 27 de octubre, en el centro educativo José Faustino Sánchez Carrión ubicado en Lurigancho-Chosica, a más de 100 mujeres con el objetivo de brindarles herramientas que les permitan afrontar de mejor manera eventuales situaciones derivadas de fenómenos naturales.

"Venimos trabajando no solo en esta zona, sino también en Lima y Piura de la mano de Perú Pendiente, Perú Resiliente y Fundación Romero en capacitación para lideresas de ollas comunes", expresó la gerente de Reputación y Marca Corporativa de Alicorp, Dora Vallejo, ante las cámaras de Exitosa.

Alicorp capacida a lideresas ante posibles emergencias

Asimismo, la gerente de Reputación y Marca Corporativa de Alicorp precisó que la capacitación a las lideresas de las ollitas se basa en el fortalecimiento de las capacidades de cada una de ellas para que puedan obtener mayores conocimientos para tomar decisiones ante posibles contingencias y mantener la atención de sus comunidades.

Esto cobra particular importancia en zonas donde las condiciones climáticas debido al fenómeno El Niño pueden dificultar el acceso a alimentos, agua o servicios básicos.

"Justamente en temas de prevención, fortalecimiento de capacidades para responder ante una emergencia y estar preparados antes, durante y después de una emergencia. (...) Venimos más de cinco años trabajando con ollas comunes brindando capacitación en diversos temas y hoy creemos que este (El Niño) es un tema importante para el cual tienen que estar preparadas (...) pueden organizar a su comunidad ", sostuvo.

Alicorp y Perú Pendiente: capacitación a ollitas comunes en tres fases

Por su parte, la gerente de Proyectos de Sostenibilidad de Perú Pendiente, Karen Cortez, dio a conocer que el programa en alianza con Alicorp en el marco de 'Ollas que desarrollan', consta de tres fases:

Ir a cada una de las ollas comunes que forman parte del programa 'Ollas que desarrollan' para poder identificar los distintos riesgos que puedan presentar. "Ya sea desde las zonas donde están ubicadas hasta la forma estructural", indicó. Las capacitaciones: serán seis sesiones de teorías para identificar los riesgos no solo en sus ollitas comunes, sino también en sus propios hogares, con el objetivo de ayudarlas a construir un plan de acción. Entrega de donaciones. "Es importante que actuemos preparados, que no actuemos una vez que ocurre la emergencia, sino poder prever y administrar las consecuencias", acotó Cortez.

Las lideresas de las ollas comunes que recibieron capacitación de Alicorp, no dudaron en agradecer ante las cámaras de Exitosa, el apoyo recibido para poder identificar riesgos y establecer medidas que ayuden a reducir el impacto de una eventual emergencia por el fenómeno El Niño en sus respectivas comunidades.