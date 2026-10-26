Senador Jorge Gavidia anunció su renuncia del Partido del Buen Gobierno: "A la militancia y a la bancada"

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El senador Jorge Gavidia anunció su renuncia del Partido del Buen Gobierno días después de que ejerciera su voto a favor del otorgamiento de facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori.

Senador Jorge Gavidia no continuará en el Partido del Buen Gobierno

En una reciente entrevista televisiva, el parlamentario dio a conocer que "hay un clima difícil de manejar" tras brindar su respaldo sobre las facultades extraordinarias. Además, señaló que le "duele" y "preocupa" que "los medios han aprovechado la oportunidad para debilitar al partido".

De acuerdo a su explicación, siempre "hizo presente" su posición en la organización política en lo que refiere a las facultades extraordinarias o de alianzas que según reveló le "incomodaban", pero afirmó que "era necesario ejercer mi voto a favor y participar del compromiso con el país".

"Si tengo que retirarme del partido para culminar con esta crisis, lo voy a tener que hacer, aunque yo dije que nunca iba a hacerlo. Prefiero medir la situación y el impacto que ha generado este cisma que no lo inicié yo, fue simplemente un voto que expresa mi libertad", sostuvo en un inicio.

Sin embargo, esa perspectiva del senador cambió minutos después tras dar a conocer su decisión de dar un paso al costado precisando que dejará tanto la militancia como la bancada del Partido del Buen Gobierno.

"Me voy a retirar del partido, voy a renunciar a la militancia y a la bancada lógicamente (...) mi voto no significa exactamente el oficialismo bajo todas las condiciones", reveló Gavidia.

En ese sentido aclaró que ingresó a formar parte del partido político "considerando que era diferente mi posición" y subrayó que "no puedo seguir haciendo más daño al partido en la imagen" al considerar que es una organización política que "tiene futuro y tiene jóvenes que piensan diferente que yo".

¿Qué le dijo Jorge Nieto tras conocer su decisión de voto sobre facultades?

Gavidia Rodríguez subrayó que desde su ingreso como militante del Partido del Buen Gobierno le hizo saber a Jorge Nieto, fundador de la organización política, la postura que tenía.

"Él me llamó y generó una propuesta que me pareció muy interesante sentí incluso otra vez el calor y dije: 'qué bien que me llame', conociendo que estaba en una posición diferente y planteó lo que todos conocemos que fue hablar con un alto nivel del Gobierno que le permitía generar una propuesta que a su vez permita la coexistencia y sinergia de la bicameralidad", refirió.

En síntesis, en una entrevist concedida a un programa televisivo, el senador Jorge Gavidia anunció que renunciará a la militancia así como a la bancada del Partido del Buen Gobierno al considerar que "hay un clima difícil de manejar" tras su decisión a favor del otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo.