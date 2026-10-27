Procesión del Señor de los Milagros: Metropolitano, corredores y Aerodirecto cambiarán sus rutas este 28 de octubre

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los usuarios del transporte público deberán tomar precauciones este miércoles 28 de octubre debido a los cambios en las rutas que se implementarán por el recorrido del Señor de los Milagros.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), dio a conocer las modificaciones que aplicarán los principales servicios durante la jornada.

Metropolitano y corredores modificarán sus recorridos por la procesión

La imagen del Cristo de Pachacamilla saldrá del Santuario de Las Nazarenas y recorrerá importantes vías del Centro de Lima y Breña, entre ellas las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, Bolivia y Alfonso Ugarte.

En el caso del Metropolitano, cuando la procesión avance por la avenida Tacna, los servicios circularán por la avenida Alfonso Ugarte y atenderán en las estaciones España, Quilca y Dos de Mayo. Durante esta etapa, las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas temporalmente.

Posteriormente, cuando el Cristo Moreno llegue a la avenida Alfonso Ugarte, los buses desviarán sus recorridos por las avenidas Lampa y Emancipación. En ese momento, las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España quedarán temporalmente fuera de servicio.

Ruta del Metropolitano

Por su parte, el Corredor Azul circulará por las avenidas Francisco Pizarro, Caquetá y Nicolás de Piérola, en ambos sentidos, mientras la procesión se encuentre en la avenida Tacna.

Asimismo, el servicio extraordinario 08 utilizará las avenidas Bolivia y el jirón Washington, para luego retornar por la avenida Uruguay en dirección a San Martín de Porres.

Corredor Azul

Cuando el recorrido religioso ingrese a las avenidas Venezuela, Uruguay y Bolivia, los buses serán desviados por la avenida Óscar R. Benavides y Tingo María.

En tanto, el Corredor Morado llegará únicamente hasta el jirón Virú con la avenida Prolongación Tacna, desde donde retornará hacia San Juan de Lurigancho mientras la imagen avance por la avenida Tacna.

Corredor azul y morado

Aerodirecto Centro y buses convencionales: ¿qué rutas tomarán?

El servicio Aerodirecto Centro , que llega hasta la plaza Dos de Mayo, también modificará su recorrido para evitar las vías ocupadas por la procesión. Según la ATU, los buses continuarán por la avenida Óscar R. Benavides hasta la avenida Pacasmayo y seguirán por las calles Borda y Ascope, antes de reincorporarse a la avenida Óscar R. Benavides en dirección al Callao.

Por otro lado, las rutas convencionales del transporte público utilizarán vías alternas para mantener sus recorridos en la medida de lo posible. Entre las avenidas y jirones contemplados figuran Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, 28 de Julio, Abancay, Miguel Grau, Jorge Chávez, Mariano Cornejo, Tingo María, Zorritos y Washington.

La aplicación de estos desvíos dependerá del avance de la imagen religiosa y de las restricciones dispuestas por las autoridades.

La Policía Nacional del Perú (PNP) cerrará progresivamente las calles y avenidas comprendidas en el recorrido, por lo que se recomienda a los pasajeros anticipar sus viajes, considerar posibles demoras y mantenerse atentos a los canales oficiales de la ATU.

La procesión del Señor de los Milagros generará modificaciones temporales en distintos servicios de transporte público de Lima. Revisar las rutas alternativas y planificar los desplazamientos con anticipación permitirá reducir los inconvenientes durante esta jornada de tradición religiosa.