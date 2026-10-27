Papa León XIV dará misa multitudinaria en Las Palmas: Arzobispado estima más de 1 millón de asistentes

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el director de comunicaciones del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses, informó que el papa León XIV ofrecerá una santa misa en la base aérea Las Palmas. Asimismo, estimó que más de 1 millón 200 mil personas asistirán a esta celebración religiosa.

Juan José Dioses anunció que la cantidad de fieles asistentes que acudan a la santa misa en la base aérea Las Palmas será superior a los 1 millón de personas, sobrepasando el aforo de cuando el papa Francisco 18 de enero de 2018

"Estamos estimando más de 1 millón 200 mil personas superando considerablemente la visita del papa Francisco que fue alrededor de 800 mil personas", afirmó.

"Como son muchas horas de espera, estamos considerando que las personas puedan ingresar con bebidas, alimentos empaquetados, snacks. Recomendamos que ven con gorras y bloqueador, probablemente estaremos expuestos al sol", señaló.

"Tendremos puntos de hidratación gratuitos, atención médica, espacios de ambulancia para cualquier tipo de contingencia que pueda haber", sostuvo.

"Las personas con alguna discapacidad van a poder ingresar por la puerta número 2, y deben ingresar con un acompañante con su entrada. Los adultos mayores podrán entrar con una silla plegable", manifestó.

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