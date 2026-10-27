Gobierno de Argentina descarta que Flávio Bolsonaro pidiera asilo tras las elecciones en Brasil

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de la República Argentina desmintió formalmente que el senador brasileño Flávio Bolsonaro haya presentado una solicitud de asilo político en el país tras los recientes comicios presidenciales celebrados en Brasil. La aclaración fue realizada por el portavoz de la Presidencia argentina en el marco del reconocimiento de los resultados electorales que dieron el triunfo a Luiz Inácio Lula da Silva.

Aclaración oficial de Argentina sobre la coyuntura electoral en Brasil

La vocería de la Casa Rosada brindó las primeras declaraciones oficiales del Ejecutivo argentino luego de la culminación del proceso electoral en la nación vecina. La administración gubernamental confirmó que ha tomado conocimiento de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la contienda democrática.

"Se tomó nota del resultado electoral de Brasil por un lado, respecto a Bolsonaro no hay ningún pedido de asilo con lo cual no hay nada más que agregar", detalló.

Las declaraciones del vocero presidencial se produjeron ante las diversas versiones difundidas por medios de comunicación sobre un eventual cruce fronterizo del legislador brasileño. La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina ratificó que no cuenta con registros de ingreso de Flávio Bolsonaro al país.

El pronunciamiento oficial busca frenar las especulaciones sobre la situación legal del político sudamericano en territorio argentino. Las autoridades informaron que los controles migratorios en los pasos terrestres y aéreos operan bajo los protocolos habituales.

[AHORA] "No hay nada más que agregar": el vocero Ravier negó que haya un "pedido de asilo" de Flávio Bolsonaro, aseguró que el Gobierno tomó "nota del resultado electoral" en Brasil, y remarcó que "no hubo ningún gesto" de Lula cuando Milei fue electo en 2023. https://t.co/Ew9G6fsxtW — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 27, 2026

Verificaciones migratorias e investigaciones judiciales en curso

Por su parte, la Policía Federal de Brasil mantiene acciones de fiscalización en los puntos fronterizos para verificar el desplazamiento de personas vinculadas al caso. De igual manera, las entidades migratorias argentinas inspeccionaron la documentación de la aeronave retenida en la zona de Iguazú.

Las revisiones de los inspectores determinaron que la empresa propietaria del avión mantiene sus papeles en regla y que ningún plan de vuelo registrado incluye a la familia Bolsonaro. Los informes oficiales descartaron el uso de dicha nave para el traslado imprevisto del senador.

Las indagaciones operativas se producen en el contexto de las medidas dictadas por la justicia brasileña, que dispuso la retención de pasaportes y la prohibición de salida del país para el legislador en el marco de investigaciones por presunto lavado de dinero y corrupción. El senador ha rechazado de manera reiterada todas las imputaciones formularas en su contra.

En ese sentido, Flávio Bolsonaro permanece sujeto a las disposiciones judiciales de su país mientras el Gobierno argentino descarta cualquier solicitud de protección diplomática en su jurisdicción.