Misa del papa León XIV en Las Palmas: entradas gratuitas serán nominadas e intransferibles para prevenir fraudes

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el director de comunicaciones del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses, recordó que los fieles podrán solicitar desde el 5 de noviembre las entradas gratuitas para participar en la misa multitudinaria que ofrecerá el papa León XIV en la base aérea Las Palmas.

Entradas gratuitas estarán disponibles desde noviembre

Juan José Dioses precisó que las entradas gratuitas estarán disponibles del jueves 5 al domingo 8 de noviembre para la multitudinaria misa del papa León XIV, programada para el lunes 16 de noviembre de 2026, a las 10:30 a. m., en la base aérea Las Palmas.

"Estamos haciendo mucho énfasis en que las entradas son gratuitas. Del 5 al 8 de noviembre tenemos la posibilidad de poder gestionar nuestras entradas en la plataforma de Ticketmaster. Se habilitarán el 5 de noviembre a las 10 de la mañana. Tendremos cuatro días para poder solicitarlas", afirmó.

Cada entrada estará vinculada al DNI

De esta manera, Dioses aclaró que cada persona podrá tramitar hasta ocho entradas, pero cada una deberá estar vinculada al documento de identidad del asistente que la utilizará.

"Cada entrada debe estar asociada a un documento de identidad, y por cada persona se puede gestionar hasta ocho entradas. Es importante recalcar que cada entrada estará vinculada a un DNI. Eso quiere decir que si quiero ir con mi familia, debo registrar cada entrada con los datos de los integrantes en cada una de ellas", señaló.

Registro nominal buscará prevenir posibles fraudes

El representante de Comunicaciones del Arzobispado explicó que esta medida busca evitar la reventa irregular y la duplicación de entradas, a fin de prevenir fraudes y garantizar que los fieles puedan ingresar sin inconvenientes.

"Esta medida es importante porque permitirá que podamos reducir al máximo la probabilidad de venta de entradas, de gente malintencionada que quiera hacer fraude. Se va a verificar el QR que estará vinculada a cada DNI, es intransferible", sostuvo.

De esta manera, Juan José Dioses reiteró que las entradas para la misa del papa León XIV serán gratuitas y deberán registrarse con el documento de identidad de cada asistente. Esta medida busca evitar fraudes, duplicaciones y la venta irregular de boletos, garantizando un acceso ordenado a la celebración religiosa en la base aérea Las Palmas.