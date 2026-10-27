Papa León XIV se reunirá con víctimas de abuso cometidos por miembros de la Iglesia en su viaje a Latinoamérica

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Oficina de Prensa del Vaticano informó que el papa León XIV se reunirá con víctimas de abuso cometidos por miembros del clero y de la Iglesia durante su viaje a Latinoamérica del 6 al 17 de noviembre que comprende visitas a Perú, Argentina y Uruguay.

Sostendrá reunión con víctimas de abuso cometidos por miembros de la Iglesia

A través de un comunicado publicado este martes, 27 de octubre, en sus canales oficiales, se dio a conocer que como parte del itinerario del viaje apostólico a América Latina del sumo pontífice se han programado varios encuentros con personas que se han visto afectadas por este tipo de actos por parte de miembros de la Iglesia.

Se destaca que estos encuentros reflejan el deseo del Santo Padre de "expresar su cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo esta violencia", de poder construir con ellos "caminos de sanación accesibles a todo aquel que los necesite" y de "asegurar que la Iglesia sea un lugar seguro y espiritualmente sano, que viva y comunique el Evangelio".

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