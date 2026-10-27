Reportan incendio en el Centro de Lima: emergencia se registra en inmueble del jirón Andahuaylas

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio ha sido reportado en el Cercado de Lima durante la mañana de este martes, 27 de octubre. De acuerdo a información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) la emergencia se registra en el jirón Andahuaylas 775, cerca del Barrio Chino y de la zona comercial Mesa Redonda.

Incendio se registra en inmueble del Cercado de Lima

De acuerdo al reporte de la página web del CGBVP el siniestro inició desde las 11:46 a.m. de hoy y hasta el momento al menos diez unidades de bomberos se han desplazado hasta el punto para poder sofocar el fuego.

Específicamente en la zona se encuentran apersonadas tres autobombas, una unidad de rescate, una plataforma, una cisterna, un auto y dos vehículos de autobomba/rescate para atender el incendio estructural.

La institución consignó el incidente bajo el número de parte 2026036608, con el estado de atención activo durante la consulta del registro. Diversos videos que vienen circulando en las redes sociales evidencian que una humareda emana del inmueble. La emergencia también motivó restricciones preventivas al tránsito en los alrededores, según los primeros reportes.

Policía Nacional reporta que incendio fue controlado

A través de un comunicado oficial difundido tras el incendio, la Policía Nacional informó y confirmó que sus efectivos se mantenían desplegados en las inmediaciones de Mesa Redonda para poder brindar apoyo y seguridad a las labores de los equipos.

También reportaron que la emergencia fue controlada y brindaron recomendaciones: "Si te encuentras cerca del lugar, aléjate de inmediato por seguridad. Evita acercarte para grabar o tomar fotografías y permite el libre acceso de los equipos de emergencia".

Es necesario señalar que asta el momento, no se ha determinado qué originó el fuego en la vivienda. Tampoco se han reportado personas heridas ni fallecidas como consecuencia del incidente.

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