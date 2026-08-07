'Salva una olla': Exitosa entrega productos de primera necesidad a más de 50 ollas comunes

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Salva una olla

Exitosa continúa llevando ayuda a quienes más lo necesitan. Gracias a la campaña 'Salva una Olla', se entregaron productos de primera necesidad a más de 50 ollas comunes, beneficiando a cientos de familias.

Exitosa lleva ayuda a más de 50 ollas comunes

Exitosa sigue fortaleciendo su labor de generosidad en favor de las personas que más lo necesitan. En el marco de la campaña 'Salva una Olla', la ayuda no se detiene, ya que en la mañana de este viernes 7 de agosto, las lideresas de más de 50 ollas comunes se mostraron emocionadas por la entrega de productos de primera necesidad.

Con la entrega de esos insumos, entre ellos, sacos de fideos, azúcar, y muchos más, se busca seguir contribuyendo con la alimentación de numerosas familias en situación vulnerable de las ollitas distribuidas en diversos distritos de Lima Metropolitana como en Chorrillos, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo .

La iniciativa busca brindar respaldo a las organizaciones comunitarias que, mediante el esfuerzo de sus integrantes, preparan diariamente alimentos para vecinos que enfrentan dificultades económicas. En esta oportunidad, más de 50 ollas comunes fueron beneficiadas con la entrega de diversos productos indispensables para la preparación de sus comidas.

'Salva una Olla' entrega productos de primera necesidad

Durante la jornada, los productos entregados fueron recibidos por representantes de las ollas comunes de 'Santa Rosita', '13 de Junio', 'Todos unidos', 'Mujeres emprendedoras', 'Renacer de Jesús', 'Señor de los Milagros', 'Uniendo corazones' y más, cuyos representantes expresaron ante las cámaras de televisión de Exitosa su agradecimiento por el respaldo recibido.

Algunos no dudaron en asegurar que esta importante entrega de productos de primera necesidad les permitirá preparar platos nutritivos y balanceados a sus beneficiarios, teniendo en cuenta que algunas ollitas tienen casos sociales como adultos mayores, personas con discapacidad o menores de edad.

"Son 75 familias y también hay casos sociales, niños y adultos mayores. (...) Muchas gracias, que Dios los bendiga", precisó la mamita de una olla común al ver los productos que recibiría gracias a Exitosa.

Esta ayuda mediante 'Salva una Olla', representa un alivio frente a los gastos que deben afrontar para mantener sus actividades de forma diaria para que no falte un plato de comida en sus mesas. Las ollas comunes son espacios de ayuda social y autogestión donde los vecinos se unen para brindar un soporte a su comunidad.

Madres de ollas comunes agradecidas con Exitosa

La lideresa de la ollita 'Sector Las Lomas' ubicada en San Juan de Miraflores contó que brindan alimento a cerca de 98 familias, por lo cual, la ayuda de Exitosa a través de 'Salva una Olla' era un respaldo importante para sacar adelante a sus beneficiados.

"Agradecida con Exitosa porque siempre nos vienen apoyando. Son pocas las empresas que en pandemia nos apoyaron y que hasta el momento nos siguen apoyando. Muchísimas gracias", exclamó.

Con 'Salva una Olla', Exitosa continúa sumando esfuerzos para apoyar a las ollas comunes en el país y reconocer la labor de sus lideresas y voluntarios, quienes mantienen viva la solidaridad en sus comunidades. Este viernes 7 de agosto, más de 50 ollitas recibieron productos de primera necesidad.