Miguel Torres: "No somos dos cámaras por separado, somos un solo Congreso trabajando por el Perú"

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Senado, Miguel Ángel Torres, destacó el trabajo conjunto de las mesas directivas del Congreso bicameral y aseguró que ambas cámaras deben priorizar las necesidades del país por encima de las diferencias políticas.

Conferencia de prensa para destacar trabajo conjunto

Durante una conferencia de prensa junto al presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Retto, el presidente del Senado resaltó los resultados alcanzados durante los primeros 90 días de gestión y señaló que este esfuerzo representa un primer paso para recuperar la confianza de la ciudadanía.

"Es el trabajo conjunto de dos mesas directivas, porque cuando se trata de poner al Perú primero, las diferencias políticas pueden y deben esperar. No somos dos cámaras trabajando por separado, somos un solo Congreso trabajando por el Perú", manifestó Torres.

El titular del Senado sostuvo que las acciones realizadas no deben considerarse extraordinarias, sino parte de las responsabilidades que asumieron frente a la población. Asimismo, reconoció que todavía existen aspectos por mejorar y que los ciudadanos tienen derecho a exigir mayores resultados a sus representantes.

"Todavía nos falta mucho, hay cosas que mejorar y los peruanos tienen todo el derecho de exigir más. Aun así, creo sinceramente que este es un buen primer paso y lo dimos en los primeros 90 días de gestión", afirmó.

#CongresoInforma | Conferencia de prensa del presidente del Senado, Miguel Ángel Torres, y el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto. https://t.co/qZbIr4QJ9j October 27, 2026

Congreso priorizará la prevención ante El Niño y la inseguridad ciudadana

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Retto, señaló que el Congreso bicameral asumió un compromiso con la responsabilidad fiscal.

Incluso, explicó que los recursos disponibles deben dirigirse a atender las principales necesidades de la población, entre ellas la prevención frente al fenómeno El Niño, el fortalecimiento de la lucha contra la inseguridad ciudadana y la atención de emergencias por incendios forestales.

"Este Congreso afirma hoy que el servicio al país y la búsqueda del bien común están por encima de todo", expresó Retto durante su intervención.

Miguel Torres busca recuperar la confianza ciudadana

Durante la conferencia, Torres reiteró que recuperar la confianza de la ciudadanía requiere tiempo y resultados concretos. En esa línea, sostuvo que el trabajo coordinado entre el Senado y la Cámara de Diputados debe mantenerse como una prioridad institucional.

"Sabemos que recuperar la confianza toma tiempo, pero la confianza no se pierde, se gana. Ojalá que con hechos como este, el Perú empiece a ver en su Congreso lo que siempre debió ser: una institución que lo respeta y lo defiende", concluyó.

Finalmente, Miguel Torres y Óscar Retto coincidieron en la importancia de mantener la coordinación entre las dos cámaras para atender los desafíos nacionales y cumplir con las responsabilidades asumidas ante los ciudadanos.