Sentencian a integrantes de "Los Lechuceros de Tarata" tras robo masivo en concierto

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Tacna

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Tarata dictó siete meses de prisión preventiva contra José Carlos Berrios Quispesucso (33 años), acusado de integrar la banda criminal denominada Los Lechuceros de Tarata. El sujeto, natural de Juliaca, registra antecedentes penales y cumplió diez años de condena por homicidio, lo que influyó en la decisión judicial de mantenerlo tras las rejas mientras continúan las investigaciones.

La Fiscalía argumentó que Berrios representa un riesgo procesal, pues podría fugar o entorpecer las indagaciones. Además, se le atribuye un rol activo en el hurto de celulares y monederos durante el concierto por el centenario de la provincia el pasado 2 de septiembre. Su historial delictivo y la reincidencia lo perfilan como un elemento de alta peligrosidad.

Sentencias con pena suspendida y reparación civil

Por otro lado, Manuel Laurente Huilca (53), Sonia Tupa Quispe (52), Celia Miranda Quispe (61) y Yemelin Leticia Cruz Llanos (31) optaron por acogerse a la figura de la terminación anticipada en la audiencia realizada el 10 de septiembre. Como resultado, recibieron una condena de 4 años y 2 meses de pena suspendida, además de la obligación de pagar una reparación civil conjunta de 6 mil 400 soles.

La sentencia impone reglas de conducta estrictas y vigilancia judicial para garantizar que cumplan con lo dispuesto. De este grupo, la única residente en Tacna es Cruz Llanos, mientras que los demás provienen de otras regiones del sur del país. El Poder Judicial precisó que, de incumplir con el pago de la reparación civil o reincidir en algún delito, la sanción podría convertirse en efectiva.

El trabajo policial permitió estas condenas.

Modus operandi y trabajo policial

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), la modalidad de la banda consistía en aprovechar la aglomeración de público durante eventos festivos para sustraer pertenencias en la modalidad de "lanza", atacando principalmente a personas en estado de ebriedad o distraídas. La intervención se produjo gracias al accionar del Grupo Terna, que detectó movimientos sospechosos entre los asistentes al concierto y logró detener a los cinco implicados.

Durante las diligencias se sumaron denuncias de agraviados tanto en Tarata como en Tacna, lo que fortaleció la investigación presentada por el fiscal Daniel Arteta Serrano. Los investigadores indicaron que los detenidos podrían estar vinculados a hechos similares en otras celebraciones locales, por lo que no se descarta ampliar las pesquisas. Con este golpe, las autoridades buscan enviar un mensaje firme contra las organizaciones delictivas que operan en la región.