Arequipa: Policía captura a dos presuntos ladrones con cinco celulares robados en taxi falso

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En un rápido accionar, agentes de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a dos presuntos delincuentes dedicados al robo de celulares en la ciudad de Arequipa.

La intervención se produjo en horas de la madrugada, cuando los efectivos detectaron un vehículo sospechoso que era utilizado para la fuga tras cometer actos ilícitos.

Los detenidos fueron identificados como Anthony Limache Guampa (31) y Jason Guayapa Mamani, quienes minutos antes habrían perpetrado el robo de un teléfono móvil en el sector de Pachacútec, distrito de Cerro Colorado.

La oportuna reacción de la Policía permitió interceptar el automóvil con placa C-9C-163 en pleno cercado de Arequipa, evitando que los sujetos escaparan.

De acuerdo con las primeras diligencias, el vehículo presentaba un casquete falso de taxi, utilizado presuntamente para encubrir sus actividades delictivas y ganarse la confianza de sus víctimas.

Hallazgo de celulares robados

Durante la inspección al interior de la unidad, los agentes encontraron un total de cinco equipos celulares, entre ellos el aparato robado en Cerro Colorado. Estos dispositivos pertenecerían a diferentes víctimas que habrían sido atacadas en días recientes bajo la misma modalidad.

El hallazgo refuerza las sospechas de que los detenidos estarían involucrados en una serie de robos sistemáticos en diversas zonas de Arequipa.

Según fuentes policiales, no se descarta que exista una red mayor dedicada a este tipo de delitos, utilizando vehículos con placas adulteradas y accesorios falsificados para evadir los controles de seguridad.

Los equipos recuperados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde serán sometidos a peritajes para su identificación y posterior entrega a los propietarios.

Investigación en curso

Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar la responsabilidad penal de los capturados y establecer si cuentan con antecedentes por delitos similares.

La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier robo o pérdida de celulares que pueda estar vinculado con este caso, con el fin de fortalecer el proceso judicial.

El distrito de Cerro Colorado ha sido identificado como uno de los sectores con mayor incidencia de robos en la vía pública, situación que mantiene en alerta a la población.

Frente a ello, la PNP anunció que continuará intensificando los operativos de inteligencia y patrullaje en coordinación con las comisarías locales.

La captura de Limache Guampa y Guayapa Mamani representa un golpe importante contra la delincuencia en Arequipa, al permitir no solo la recuperación de equipos móviles sino también la desarticulación de una modalidad de robo que afecta diariamente a decenas de ciudadanos.