Youna, ex de Samahara Lobatón, confiesa que lucha contra el cáncer: "La noticia más dura de mi vida"

La vida de Youna, expareja de Samahara Lobatón, dio un giro inesperado luego de que anunciara en su cuenta oficial de Instagram que lucha contra el cáncer. La noticia de su diagnóstico de leucemia sorprendió a sus seguidores, quienes rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad.

Youna confiesa que lucha contra el cáncer

Según contó el propio Youna, todo comenzó tras un episodio mientras trabajaba como barbero. Preocupado, decidió acudir a una clínica donde el médico le dio la noticia de manera directa.

"Creo que fue la noticia más dura de mi vida. Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba", explicó.

Tras la consulta, Youna fue sometido a una biopsia y permaneció internado durante siete días. "En el día seis me dieron el resultado, estaba ansioso y preocupado, pero gracias a Dios me diagnosticaron el tipo de cáncer que ya les mencioné", relató.

El barbero señaló que su enfermedad puede tratarse con quimioterapia, pastillas y cuidados desde casa. "Es un cáncer que me da muchas esperanzas de vida. Hasta el momento he sentido cansancio", agregó.

Youna dará batalla por su hija

A pesar de la dura noticia, Youna se muestra firme y optimista. En su cuenta de Instagram, dejó un mensaje motivador: "Tenemos que luchar día a día para poder superar esta gran prueba y lo más importante CON EL ÁNIMO A FULL!!".

Además, enfatizó que su motivación principal es su hija. "Hoy no pretendo perderme ni un segundo de esta, vivamos al máximo, la vida puede girar 360 en cualquier momento, aprovecha todo el tiempo para sonreír y ser feliz".

"No dejes que los malos momentos te hundan y mucho menos te des por vencido. Esta batalla es por mi hija, que me necesita fuerte y sonriendo", añadió Youna.

Influencers muestran solidaridad con Youna

Varios rostros de las redes sociales no tardaron en enviarle mensajes de apoyo al joven barbero. Carlitos TV le escribió: "Amigo te amo mucho un abrazo con mucho amor", mientras que Valentino solo atinó a decir: "Un abrazo".

Por su parte, La Mana dijo: "Amigo, que me estás diciendo. Dios te va librar de todo, no pierdas la fe, mucha fuerza manito!".

