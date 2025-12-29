Récord histórico: FIFA recibe 150 millones de solicitudes de boletos para el Mundial 2026

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Una fiebre mundialista sin precedentes. La FIFA anunció que ha recibido más de 150 millones de solicitudes de entradas para la Copa Mundial 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. Se trata de un récord absoluto en la historia del torneo, que demuestra la pasión global por el fútbol.

La cifra es tan impresionante que supera en 30 veces la oferta disponible de boletos y es 3,4 veces mayor que el total de espectadores que asistieron a los 964 partidos disputados en las 22 ediciones anteriores desde 1930.

El proceso de sorteo

La demanda masiva se registró durante la fase de sorteo aleatorio iniciada el 11 de diciembre de 2025, que continuará abierta hasta el 13 de enero de 2026. Los aficionados que no resulten seleccionados en esta etapa tendrán más oportunidades en fases posteriores, cuando se liberen más localidades.

La FIFA confirmó que los precios de las entradas se mantendrán sin cambios en esta primera fase y que se ha habilitado una categoría especial de boletos a 60 dólares para seguidores de selecciones clasificadas, buscando ampliar el acceso de los hinchas.

El Mundial más grande de la historia

La edición 2026 será la más extensa jamás organizada: contará con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede en tres países anfitriones. Para los aficionados, esto significa más oportunidades de ver a sus equipos y más historias que quedarán grabadas en la memoria colectiva del fútbol.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó la respuesta como una demostración de la pasión global por el deporte y aseguró que el torneo será "el mayor espectáculo inclusivo del planeta".

Un fenómeno para los hinchas

Para los fanáticos, este récord de solicitudes es un reflejo de lo que se vive cada cuatro años: la ilusión de ser parte de la fiesta más grande del fútbol. Muchos recuerdan cómo conseguir una entrada para mundiales anteriores era casi un milagro, y ahora la competencia es aún más feroz.

La expectativa también se alimenta de la diversidad de sedes: desde estadios icónicos en Estados Unidos hasta escenarios vibrantes en México y Canadá, cada partido promete ser una experiencia única.

El Mundial 2026 ya está marcando historia antes de que ruede el balón. Con millones de hinchas soñando con estar en las tribunas, la cita promete ser un espectáculo sin precedentes, donde la pasión por el fútbol se vivirá en cada rincón del planeta.