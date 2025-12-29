Concierto gratuito de Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, termina en caos y largas colas

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El domingo 28 de diciembre, Gabriela Villanueva, famosa por imitar a Michael Jackson en Yo Soy, dio un concierto gratuito en el Alameda Fest. Los fans llegaron con muchas horas de anticipación y se formaron largas colas que se extendieron por todo el lugar. El desorden fue inevitable, pero quedó claro lo popular que se ha vuelto la artista.

Caos en concierto de Gabriela Villanueva

Desde muy temprano, los fans de Gabriela Villanueva llegaron al Lawn Tenis Sport de Jesús María con ganas de agarrar buen lugar en primera fila.

Las imágenes compartidas en TikTok y otras redes sociales mostraban colas que se extendían por más de una cuadra, mientras la multitud crecía y el ingreso gratuito superaba la capacidad del recinto.

"¡Llegué temprano para no perderme ni un segundo del show!", comentó una asistente en redes sociales.

Ver a la imitadora de Michael Jackson generó tanta locura que la seguridad tuvo que improvisar todo el ingreso, mientras los asistentes se reían y criticaban el desorden.

El espectáculo de Gabriela Villanueva

A pesar de la confusión en los exteriores, el concierto se desarrolló con normalidad. Gabriela Villanueva subió al escenario y puso a bailar y cantar a un público entregado, que no dejó de ovacionar cada canción interpretada.

La artista demostró su talento y carisma, consolidando aún más su fama tras su victoria en la segunda temporada de Yo soy.

El show tuvo todos los clásicos del "Rey del pop", con sus pasos icónicos y una puesta en escena que hizo que los fans recordaran por qué la siguen desde que salió en la tele.

Entre canción y canción, la artista interactuó con el público, agradeciendo el cariño y la asistencia masiva. "Estoy feliz de verlos a todos, ¡Gracias por acompañarme!", expresó la artista desde el escenario.

Próximas presentaciones de Gabriela Villanueva

Gabriela Villanueva continuará su gira por Lima y otras ciudades del país. La próxima presentación será el 9 de enero en Los Olivos, mientras que el 10 de enero de 2026 formará parte del evento Perú en tu casa en el Mallplaza Bellavista del Callao.

Los seguidores de la imitadora de Michael Jackson pueden mantenerse informados de las fechas a través de sus redes sociales oficiales.

El concierto gratuito de Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, terminó en caos y largas colas, pero no impidió que la artista ofreciera un espectáculo lleno de energía y conexión con su público.