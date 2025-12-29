Próximo presidente del Perú será definido por la clase media emergente, señala analista político

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El analista político Iván Arenas afirmó que la clase media emergente será la que defina al próximo presidente del Perú. En diálogo con Exitosa, explicó que este sector social se ha desconectado de la política en los últimos años y que, por ello, su voto resulta impredecible pero determinante.

"Hay una clase media emergente en el país que no tiene conexión con la política. Es informal, apolítica en el sentido de que no tiene contacto directo con algún político, no es un ciudadano contribuyente", señaló.

Comparaciones regionales

Arenas comparó la situación peruana con otros países de la región. En Bolivia, Chile y Argentina, fueron las clases populares y emergentes las que terminaron definiendo el rumbo político. Según el analista, este fenómeno se repite en el Perú, donde sectores que antes no tenían protagonismo ahora se convierten en actores centrales.

"La gran novedad es que este mundo emergente va a colocar al próximo presidente, como alguna vez colocó a Pedro Castillo", agregó.

Un nuevo sector apolítico se ha conformado con el tiempo.

Perfil del candidato

Sobre el perfil del próximo líder, Arenas sostuvo que su éxito no dependerá necesariamente de si es de derecha o izquierda, sino de si logra proyectar un plan de "mano dura" para reorganizar el país en un contexto de inseguridad. Además, deberá presentar un proyecto "nacional popular" que encamine a este sector hacia un objetivo común.

El analista recordó que en la historia reciente del Perú, los proyectos que lograron conectar con la clase emergente fueron los que marcaron cambios significativos en la política nacional. "No ha habido después de eso otro proyecto de modernidad", puntualizó.

El complemento del fujimorismo

En respuesta a la consulta sobre la candidatura de Keiko Fujimori, Arenas señaló que este segmento popular ha cambiado en las siguientes generaciones y que no la ve como representante de sus demandas.

La diferencia, explicó, es que Alberto Fujimori sí logró conectar con ese mundo informal y emergente, tanto en Lima como en las regiones, mientras que Keiko enfrenta un fuerte antivoto en segunda vuelta.

Según Arenas, el fujimorismo perdió hace tiempo su vínculo con la clase emergente, lo que abre espacio para que nuevos liderazgos intenten ocupar ese lugar.

El análisis de Iván Arenas coloca a la clase media emergente como el factor decisivo en las próximas elecciones presidenciales. Su desconexión de la política tradicional y su capacidad de inclinar el resultado hacen que este sector sea el verdadero protagonista del futuro político del país.