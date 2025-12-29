Ecuador cierra la mayoría de sus fronteras con Perú por seguridad nacional

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La República del Ecuador decidió cerrar la mayoría de los pases de sus fronteras con los países de Perú y Colombia por "razones de seguridad nacional", según informó la cancillería del país.

La medida adoptada desde el pasado miércoles 24 de diciembre fue implementado por el gobierno de Daniel Noboa habilitando solo un paso fronterizo por cada país.

Un solo paso fronterizo para Perú

La reciente disposición del gobierno de Daniel Noboa ha dejado habilitado solo un paso fronterizo para el Perú: el paso de Aguas Verdes (Tumbes) con el puente internacional en Huaquillas (Ecuador).

De forma que solo este punto ha sido autorizado por Ecuador para que los ciudadanos puedan ingresar legalmente desde el Perú hacia este país vecino.

Desde su implementación el reciente 24 de diciembre, personal de aduanas desde el lado peruano y personal policial desde el ecuatoriano verifican el paso de personas extranjeras.

Pasos fronterizos cerrados en Perú

El gobierno de Noboa ha decidido cerrar la mayoría de los pasos fronterizos para acceder a este país. Desde el lado peruano, los pasos fronterizos desde Cajamarca hacia la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe quedó clausurada.

Este paso se daba a través del puente internacional La Balsa, un importante punto de tránsito internacional que ahora ha quedado inhabilitado. De la misma forma, el paso fronterizo Macará en Piura también quedó cerrado.

También las vías de ingreso hacia Zapotillo y Santa Rosa quedaron inhabilitados. Con ellas se cierran los pasos de Jimbura, Lalamor y San Miguel (Sucumbíos).

En total, más de 1,500 kilómetros de frontera en total entre Perú y Ecuador han sido reforzadas policial y militarmente por parte del gobierno de Daniel Noboa.

Paso fronterizo con Colombia

En relación con Colombia, Ecuador comparte una línea limítrofe de 600 kilómetros aproximadamente. En este caso, el puente internacional de Rumichaca será el único habilitado para el paso de ciudadanos de Colombia a Ecuador.

Tal decisión adoptada responde a "razones de seguridad nacional", según señaló la Cancillería del país sin precisar hasta qué fecha se mantendría esta disposición.

El gobierno ecuatoriano precisó que estas medidas han sido debidamente informadas al gobierno peruano y ecuatoriano para que se puedan tomar las medidas respectivas que cada país disponga.

En medio de la crisis migratoria en América del Sur, el gobierno de Daniel Noboa dispuso el cierre de varios pasos fronterizos cerrando puntos limítrofes con Perú y Colombia. La medida inició desde el 24 de diciembre.