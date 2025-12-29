Tragedia en Puno: Niño de 8 años fallece tras ser arrastrado varias cuadras por camioneta

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Fatal suceso. En Juliaca, Puno, un menor de 8 años de edad perdió la vida tras ser arrastrado por una camioneta. Según informes preliminares, su ropa quedó enganchada en el vehículo, que previamente impactó contra la motocicleta en donde se encontraba junto a su padre y hermana.

Menor fallece en Puno tras arrastrado por camioneta

La mañana de este lunes 29 de diciembre, en la ciudad de Juliaca, se suscitó un fatídico hecjo. El conductor de una camioneta de color gris de la marca Kia se desplazaba por la avenida José María Arguedas en la intersección con la avenida Julio C. Tello colisionó contra una motocicleta en la que iba un padre de familia acompáñado de sus hijos.

Los menores de edad eran un niño de 8 años y una niña de 4 años, fue el primero quien lamentablemente perdió la vida debido a que el chofer de la unidad móvil aparentemente no se habría percatado de que alguna prenda de la víctima se enganchó en la parte posterior del vehículo lo que generó que arrastre al infante por varias cuadras.

Cabe mencionar que, la camioneta fue finalmente interceptada en la avenida Andrés Avelino Cáceres a varios metros de donde se produjo el primer impacto y en este trayecto quedaron esparcidos los zapatos inclusive una polera del menor de edad que presentaba rastros de sangre lo que terminó por indignar a la población.

Por su parte, la hermana y el padre del menor fallecido fueron derivados al Hospital Carlos Monge Medrano por el personal de Serenazgo, sin embargo, Exitosa pudo conocer que todavía se encuentran a la espera de ser atendidos.

Conductor habría presentado aparente estado de ebriedad

El sentir de los residentes de esta zona de Juliaca se exacerbó más cuando al conocerse que el conductor del vehículo presentaba aparente estado de ebriedad. Al respecto, aún se conocen los resultados del dosaje etílico al que fue sometido.

Además, durante la inspección que realizaron los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la fiscal a cargo de las diligencias encontraron al interior de la unidad botellas de cerveza y otras que contenían aparentemente una mezcla de licor y gaseosa.

