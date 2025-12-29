PNP desarticula banda criminal que extorsionaba negociantes en Barrios Altos: Un menor entre los detenidos

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a miembros de la banda criminal 'Los Mexicanos', que causaba terror a negociantes en el sector de Barrios Altos, en el Cercado de Lima. El general Víctor Revoredo dio alcances del operativo, y reveló que uno de los detenidos es un menor de tan solo 16 años.

Amedrentaban a negociantes de Barrios Altos

El operativo policial se realizó en el barrio conocido como 'Tatán', logrando la detención de cinco personas, una de ellas, un adolescente. Realizaban sus actos extorsivos con material explosivo, armas de fuego y máscaras, con el que amedrentaban a los negociantes para que cumplan con sus demandas y les paguen un cupo.

Los presuntos criminales le enviaban a los comerciantes videos amenazantes a través del servicio de mensajería WhatsApp. En ellos le indicaban la cantidad de dinero que debían abonarles para evitar problemas con ellos y evitar que atenten contra sus vidas o la de sus familiares.

Al respecto, el general Víctor Revoredo, recientemente designado como jefe de la Dirincri, dio detalles de cómo operaba esta organización delictiva. 'Los Mexicanos' ofrecían un servicio de seguridad a cambio de fuertes sumas de dinero que iban entre los mil y 2 mil soles.

"Estos comerciantes ante la intensa amenaza que reciben con estos videos, armas, que dicen que van a atentar contra ellos, es de que en algunos casos acceden a 800, mil soles. Pero estas deudas como el 'gota a gota' se van convirtiendo en impagables porque estos irrecuperables intensamente continúan realizando extorsiones", sostuvo.

Tenían una bandera de México

En la guarida donde planeaban sus fechorías se encontró una bandera de México, que respaldaba el apelativo con el que se hicieron conocidos en el mundo del hampa. Además de la extorsión, se dedicaban al tráfico ilícito de drogas en el sector, encontrándose en el inmueble pasta básica de cocaína.

"En los videos que envían a las víctimas de este teatro de operaciones. Estos irrecuperables se autodenominan como 'Los Mexicanos'. Con esta objetividad, con lo que aparece en los videos, damos cuenta a al ciudadanía a través de los medios para que hagan las contrataciones e investigaciones en el campo periodístico", sentenció Revoredo.

