Tacna: Postergan sesión de vacancia contra alcalde de Alto de la Alianza, Demetrio Cutipa Vilca

El Concejo Distrital de Alto de la Alianza reprogramó para el próximo 20 de octubre, la sesión de pedido de vacancia contra el alcalde distrital Demetrio Cutipa Vilca, la cual en un principio iba a desarrollarse el jueves 11 de septiembre.

La postergación de la sesión extraordinaria generó incertidumbre entre los vecinos del distrito, quienes exigen un pronunciamiento "claro y oportuno" sobre el futuro del alcalde. Algunos sectores consideran que la reprogramación busca dar mayor tiempo para analizar las pruebas, mientras que otros sospechan de un intento de dilatar la decisión.

Pedido de vacancia y origen de la denuncia

El 2 de septiembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) notificó a los ocho integrantes del concejo distrital, incluido el burgomaestre, la solicitud de vacancia, la misma que se sustenta en una presunta infracción a las restricciones de contratación establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades.

Según la denuncia, se habría vulnerado la norma que prohíbe a las autoridades ediles intervenir en contrataciones que favorezcan a familiares o personas cercanas.

Este tipo de situaciones no solo afectan la legalidad de los actos administrativos, sino que también deterioran la confianza ciudadana en las instituciones locales, que ya enfrentan cuestionamientos por su falta de transparencia.

Regidora involucrada en presunto favorecimiento

El caso en mención involucra directamente a la regidora Jennifer López, señalada de haber utilizado su cargo para favorecer la contratación de su pareja en la comuna distrital.

Este hecho, de ser comprobado, configuraría una causal de vacancia al afectar la transparencia y el principio de imparcialidad en la administración pública. La acusada, por su parte, ha evitado pronunciarse de manera pública, lo que alimenta las especulaciones en torno a su participación en el proceso.

De acuerdo con fuentes cercanas al concejo, este episodio ha generado divisiones internas entre los regidores, algunos de los cuales plantean sanciones ejemplares, mientras que otros piden esperar el debido proceso antes de emitir un juicio definitivo.

El 20 de octubre será clave para definir si el burgomaestre continúa al frente de la municipalidad o si se declara su vacancia. En caso de proceder la sanción, el concejo deberá activar el mecanismo de sucesión interna, lo que significaría un reacomodo político importante dentro de la comuna y un nuevo escenario para la gobernabilidad en el distrito tacneño de Alto de la Alianza.