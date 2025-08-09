Consejos para el cuidado de las plantas: Descubre 4 apps que ayudan a preservarlas

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Tecnología

El cuidado de las plantas se puede convertir en una tarea complicada. En ese panorama es que la tecnología se presenta como un gran aliado que permite a las personas conocer qué hacer para preservarlas. Debido a que cada planta presenta necesidades diferentes de luz, agua, suelo y temperaturas.

La función de las aplicaciones en el cuidado de las plantas

Cabe resaltar que, en los últimos años han surgido numerosas aplicaciones que permite a los usuarios reconocer diversos tipos de estos seres vivos. Además, orientan a aquellas personas inexpertas brindándoles sugerencias detalladas, para evitar que se cometan errores en su preservación.

De igual manera, ayudan ofreciendo información respecto a cómo podarlos, qué tipo de enfermedades pueden padecer, tips para riego, el tipo de suelo en el que deben crecer así como información sobre el clima al que se podrían adaptar. Esto según el entorno doméstico en el que habiten, ya sea en el interior de las casas o en pequeños jardines o huertos.

¿Qué apps existen para el cuidado de las plantas?

A continuación te presentamosalgunas de las aplicaciones más útiles y sencillas para que cuides las plantas desde la comodidad de tu hogar.

PlanNet : Esta aplicación ayuda a las personas a saber el nombre de cada planta con tan solo tomarle una foto. Lo mejor es que es gratuita. Además, proporciona información detallada sobre sus características. Para su buen funcionamiento es necesario que se enfoque bien la cámara para que identificar partes específicas de las plantas.

Blossom: Esta app funciona como un asesor botánico para las personas. Debido a que no solo descubre qué planta pueden tener los usuarios, sino que les aconseja sobre los respectivos cuidados según cada especie de estos seres vivos. Además, recuerda cuándo regarlas o fertilizarlas.

Plant Parent: El citado software permite crear un perfil para cada planta con su nombre y ubicación en casa. Su versión gratuita brinda al usuario un plan de cuidados de las plantas, tales como cuándo regarlas o cuándo abonarlas.

Plantln: Esta aplicación lleva el cuidado de las plantas a otro nivel. Debido a que identifica más 17 mil especies gracias a su tecnología avanzada. Asimismo, ofrece herramientas esenciales como medidor lumínico e inclusive un diagnóstico de enfermedades.

De esta manera, gracias al avance de la tecnología en la actualidad existen numerosas aplicaciones para el cuidado de las plantas que son esenciales para mantener los espacios verdes en un mejor estado.